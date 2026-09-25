Η Manifest ανέλαβε τη συνολική λειτουργική υποστήριξη του The Ellinikon Sports Park

Η εταιρεία Manifest ανέλαβε τη συνολική λειτουργική υποστήριξη του The Ellinikon Sports Park, ενός από τα πλέον εμβληματικά έργα της ανάπλασης του Ελληνικού. Η ανάληψη αυτή επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή της στη διαχείριση σύνθετων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων. Η λειτουργία του πάρκου βασίζεται σε Integrated Facility Management υψηλών προδιαγραφών, αξιοποιώντας διεθνή τεχνογνωσία μέσω της EFS και το ιδιόκτητο λογισμικό Moralius.

Το The Ellinikon Sports Park και οι απαιτήσεις του

Το νέο αθλητικό συγκρότημα, το οποίο αποτελεί μέρος της ανάπλασης του Ελληνικού, εκτείνεται σε μια συνολική επιφάνεια 287.000 τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, τα 115.000 τετραγωνικά μέτρα είναι αφιερωμένα σε χώρους πρασίνου, προσφέροντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας για τους επισκέπτες και τους αθλητές.

Οι εγκαταστάσεις του πάρκου περιλαμβάνουν γήπεδα ποδοσφαίρου που είναι πιστοποιημένα από τη FIFA, καθώς και στίβο πιστοποιημένο από τη World Athletics. Επιπλέον, διαθέτει γήπεδα τένις και μπάσκετ, σύγχρονες εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία αθλητών και έναν χώρο στάθμευσης με 1.350 θέσεις. Το The Ellinikon Sports Park είναι προσβάσιμο στο κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 08:00 έως τα μεσάνυχτα και λειτουργεί 362 ημέρες τον χρόνο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και απολύτως αξιόπιστου μοντέλου τεχνικής και λειτουργικής διαχείρισης.

Ο τεχνικός πυρήνας και οι υπηρεσίες υποστήριξης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τεχνικό πυρήνα του έργου, ο οποίος καλύπτει κρίσιμες υποδομές και συστήματα απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του πάρκου. Σε αυτά περιλαμβάνονται συστήματα πυροπροστασίας, οι υποδομές μέσης τάσης και οι γεννήτριες, καθώς και ο κλιματισμός των χώρων. Επίσης, η Manifest είναι υπεύθυνη για τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (BMS/KNX) και τα συστήματα ασφαλείας, διασφαλίζοντας την προστασία και την αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, η υποστήριξη εκτείνεται στο σύνολο των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών. Αυτός ο «αόρατος» μηχανισμός είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της συνεχούς λειτουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού πάρκου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καλύπτοντας τις υψηλές απαιτήσεις ενός τέτοιου εμβληματικού έργου.

Εξειδικευμένο προσωπικό και ρομποτικά συστήματα

Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της, η Manifest έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα 35 εργαζομένων. Η ομάδα αυτή υποστηρίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του αθλητικού συγκροτήματος. Η ανθρώπινη τεχνογνωσία συνδυάζεται με την προηγμένη τεχνολογία για τη βέλτιστη λειτουργία.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί τρία ρομποτικά συστήματα καθαρισμού της Autonomics. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται για τη συνεχή σάρωση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων του πάρκου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής. Η τεχνογνωσία της Manifest στη ρομποτική υποστήριξη εγκαταστάσεων έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως το Four Seasons και η Astir Marina, όπου αυτόνομα σάρωθρα μπορούν να καλύπτουν επιφάνειες έως και 30.000 τετραγωνικά μέτρα ημερησίως.

Στρατηγική συνεργασία και διεθνής τεχνογνωσία

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών της Manifest έχει η στρατηγική συνεργασία της με την EFS Facilities Services. Η EFS αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους Integrated Facility Management στη Μέση Ανατολή, φέρνοντας μια ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα.

Η EFS διαχειρίζεται περισσότερα από 52 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων και διαθέτει ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων που προσεγγίζει τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Απασχολεί περισσότερους από 22.000 εργαζομένους σε 27 χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος και την εμβέλεια των δραστηριοτήτων της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Manifest αποκτά πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, επιχειρησιακά πρότυπα και εξειδικευμένη γνώση από τη διαχείριση υποδομών μεγάλης κλίμακας και υψηλών προδιαγραφών, μεταφέροντας και προσαρμόζοντας αυτή την τεχνογνωσία στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

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