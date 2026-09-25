Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ετήσια αύξηση 5% στον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

Αύξηση της τάξης του 5% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων κτιρίων και κατοικιών κατά τον μήνα Αύγουστο του 2026. Η μεταβολή αυτή παρατηρείται σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου του προηγούμενου έτους, του 2025. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στις τιμές των υλικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Ετήσια άνοδος τιμών τον Αύγουστο του 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών των υλικών κατασκευής νέων κτιρίων και κατοικιών εμφάνισε μια αξιοσημείωτη άνοδο. Συγκεκριμένα, η αύξηση ανήλθε στο 5,0% τον Αύγουστο του 2026, συγκρινόμενη με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυτή η ποσοστιαία μεταβολή υπογραμμίζει την τάση ανόδου στις τιμές των απαραίτητων υλικών για την οικοδομική δραστηριότητα.

Η ανάλυση των ετήσιων μεταβολών για τον μήνα Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, έδειξε ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε την προαναφερθείσα αύξηση του 5,0%. Οι κυριότερες μεταβολές αφορούσαν επιμέρους δείκτες τιμών συγκεκριμένων κατηγοριών υλικών, οι οποίες συνέβαλαν στη συνολική αυτή άνοδο.

Προηγούμενες ετήσιες μεταβολές στον δείκτη

Η τάση ανόδου στις τιμές των υλικών κατασκευής δεν είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2026. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταδεικνύουν ότι ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών είχε σημειώσει άνοδο και σε προηγούμενες περιόδους. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2025, ο δείκτης είχε καταγράψει αύξηση της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Αυτή η διαδοχική άνοδος, αρχικά με 2,5% από το 2024 στο 2025 και στη συνέχεια με 5% από το 2025 στο 2026, αναδεικνύει μια συνεχή ανοδική πορεία στις τιμές των υλικών. Η σύγκριση των ετήσιων αυξήσεων υπογραμμίζει την εξέλιξη του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση νέων κατοικιών και κτιρίων στην Ελλάδα.

Μηνιαία άνοδος του δείκτη τιμών

Πέρα από τις ετήσιες μεταβολές, η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει και στοιχεία για τις μηνιαίες διακυμάνσεις του δείκτη τιμών των υλικών κατασκευής. Κατά τον μήνα Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο του 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4%. Αυτή η μηνιαία μεταβολή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων τάσεων στην αγορά των κατασκευαστικών υλικών.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η μηνιαία αύξηση του 0,4% τον Αύγουστο του 2026 είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση των ίδιων μηνών του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, είχε σημειωθεί αύξηση 0,1%. Η ανάλυση των μηνιαίων μεταβολών, όπως αυτή του Αυγούστου του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την πορεία των τιμών.

Επιτάχυνση στην άνοδο των τιμών των υλικών

Μία από τις βασικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι η επιτάχυνση στην άνοδο των τιμών των υλικών κατασκευής. Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο, έχει παρατηρηθεί μια εντονότερη ανοδική πορεία στις τιμές των υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή νέων κτιρίων και κατοικιών. Αυτή η επιτάχυνση αντικατοπτρίζεται τόσο στις ετήσιες όσο και στις μηνιαίες μεταβολές που καταγράφηκαν.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, ο οποίος παρακολουθεί το συνολικό κόστος των υλικών, δείχνει σαφώς αυτή την τάση. Η συνεχής άνοδος, και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, επηρεάζει το συνολικό κόστος των κατασκευαστικών έργων και αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθος για την οικονομία και τον κλάδο των κατασκευών.

Με πληροφορίες από: Newsit