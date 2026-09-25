Η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει τη ΝΔ για μείωση του ΕΦΚ – Το μήνυμα Μαρινάκη και οι αντιδράσεις

Η ακρίβεια στην ενέργεια αποτελεί πηγή έντονης ανησυχίας για το κυβερνών κόμμα, με πολλούς να εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πιέζουν για άμεση παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, προτείνοντας τη μείωσή του ως λύση. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου τηρεί επιφυλακτική στάση, επικαλούμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις διχασμένες απόψεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εσωκομματική πίεση για μείωση του ΕΦΚ

Η ανησυχία για την ακρίβεια στα καύσιμα είναι διάχυτη στο κυβερνητικό κόμμα, με αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θεωρούν ότι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι η ενδεδειγμένη λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα κυβερνητικά στελέχη ετοιμάζονται μάλιστα να καταθέσουν σχετική ερώτηση προς την κυβέρνηση, εκφράζοντας έτσι την αγωνία τους για το ζήτημα που απασχολεί έντονα τους πολίτες και την αγορά. Η πίεση αυτή αναδεικνύει τις εσωκομματικές αντιδράσεις που αναπτύσσονται γύρω από το θέμα των τιμών των καυσίμων.

Οι επιφυλάξεις του Μεγάρου Μαξίμου

Παρά τις εσωκομματικές πιέσεις, το Μέγαρο Μαξίμου διατηρεί ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση απέναντι στην πρόταση για μείωση του ΕΦΚ. Η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτή η λύση δεν είναι η ενδεδειγμένη, κυρίως λόγω του διχασμού των απόψεων που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με παρόμοια μέτρα. Η κυβέρνηση φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες ευρωπαϊκές εξελίξεις και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, προτού προβεί σε οποιαδήποτε απόφαση.

Το μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί κατάθεσης ερωτήσεων από βουλευτές, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα. Δήλωσε ότι «δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική το 2026» και ότι «όλοι επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ και του κάθε φόρου». Ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε την ύπαρξη δύο βασικών θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να παρουσιαστεί «όλη η ιστορία» στον κόσμο. Το πρώτο αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης των χρημάτων, καθώς ο ΕΦΚ αποφέρει 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα ετησίως. Το δεύτερο σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα έχει φτάσει στις οροφές δαπανών και για ένα έκτακτο μέτρο απαιτείται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών, κάτι που πρέπει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι δεν υπάρχει «καμία διγλωσσία, ούτε καμία διαφοροποίηση» στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Προσπάθησε να ανακόψει τις εσωκομματικές αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι «όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε, αλλά αν δεν δοθεί ειδική άδεια, δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο». Σχολίασε, επίσης, ότι «δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες», τονίζοντας την προσήλωση της κυβέρνησης στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Αναμονή για τις ανακοινώσεις

Παρά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την καθυστέρηση των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός ότι θα ανακοινώνονταν την περασμένη Δευτέρα. Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμία σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Μαρινάκης αρκέστηκε να προαναγγείλει ότι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα, θα ανακοινωθεί εάν θα παραταθούν ή θα επεκταθούν και όποια μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, δείχνοντας προς την κατεύθυνση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Η θέση του Γιάννη Οικονόμου

Στο μεταξύ, ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξή του επέμεινε στο ζήτημα του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά αφορά εξίσου και τα καύσιμα κίνησης, αναδεικνύοντας έτσι την ευρύτερη διάσταση του προβλήματος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki