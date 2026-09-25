Οι συνταξιούχοι που δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ τον Νοέμβριο του 2026

Μια σημαντική αλλαγή στη μόνιμη παροχή προς τους συνταξιούχους ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο. Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και θα καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Η νέα ρύθμιση καταργεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων.

Οι αλλαγές που έρχονται

Η μόνιμη παροχή, που είχε καθιερωθεί τον περασμένο χρόνο, διατηρεί τον χαρακτήρα της και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Με τη διεύρυνση των κριτηρίων, οι δικαιούχοι υπολογίζονται πλέον σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Η ενίσχυση των 400 ευρώ αποτελεί μια σημαντική οικονομική βοήθεια για μεγάλο μέρος του συνταξιουχικού πληθυσμού.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το βασικό κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος είναι πλέον η ηλικία, καθώς δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος. Ωστόσο, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας.

Επιπλέον, το επίδομα χορηγείται ανεξαρτήτως ηλικίας σε δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων. Στις ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν το σχετικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι θα λάβουν και αυτοί την ενίσχυση των 400 ευρώ.

Κατάργηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων

Η σημαντικότερη αλλαγή που εισάγεται με τη νέα ρύθμιση είναι η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος με υψηλότερο ετήσιο εισόδημα δεν θα αποκλείεται πλέον από την ενίσχυση, ακόμα και αν ξεπερνά κάποιο προηγούμενο εισοδηματικό όριο. Το ίδιο ισχύει και για την ακίνητη περιουσία, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε παράγοντα αποκλεισμού.

Με το προηγούμενο καθεστώς, η ετήσια ενίσχυση συνδεόταν με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πλέον παύουν να αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή των 400 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, κερδισμένοι από αυτή τη διεύρυνση είναι και συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω του εισοδήματος ή της περιουσίας τους. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι συνταξιούχων άνω των 65 ετών μπορεί πλέον να λάβει συνολικά 800 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ για κάθε δικαιούχο, χωρίς να εξετάζεται εάν το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τα προηγούμενα όρια.

Ποιοι παραμένουν εκτός

Αντίθετα, εκτός της συγκεκριμένης ενίσχυσης παραμένουν οι συνταξιούχοι που δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο των 65 ετών και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες. Ειδικότερα, ένας συνταξιούχος κάτω των 65 ετών που λαμβάνει σύνταξη γήρατος δεν αποκτά δικαίωμα στο επίδομα μόνο και μόνο επειδή είναι συνταξιούχος. Οι εξαιρέσεις σε αυτή την περίπτωση είναι οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου, καθώς και οι δικαιούχοι αναπηρικών παροχών και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αύξηση δικαιούχων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η νέα ρύθμιση αναμένεται να αυξήσει τους δικαιούχους κατά περίπου 270.000 σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Η διεύρυνση αυτή αντικατοπτρίζει την πρόθεση του οικονομικού επιτελείου να προσφέρει μόνιμη οικονομική ενίσχυση σε ένα ευρύτερο φάσμα συνταξιούχων, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από: euro2day.gr