Η επιστροφή ενοικίου ξεκίνησε για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Η ενίσχυση αφορά εργαζόμενους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους, και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η πληρωμή αναμένεται να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ για τους δικαιούχους.

Εκκίνηση της διαδικασίας και δικαιούχοι

Η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα διαβίωσης λόγω της υπηρεσίας τους σε απομακρυσμένες περιοχές.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές. Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι να υπηρετούν σε περιοχές της περιφέρειας, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, και να διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία στην περιοχή όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, καθώς ο τόπος υπηρεσίας τους βρίσκεται μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Ύψος ενίσχυσης και βασικές προϋποθέσεις

Η επιστροφή ενοικίου μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 1.600 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε έως και δύο ενοίκια, παρέχοντας σημαντική οικονομική ανακούφιση στους ωφελούμενους.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης είναι οι πληρωμές των ενοικίων να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Επιπλέον, τα στοιχεία των πληρωμών πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα αρχεία των τραπεζών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας.

Πληρωμές για τα έτη 2024 και 2025

Η σημερινή πληρωμή, που ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά τις αναδρομικές ενισχύσεις για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν για τις δαπάνες ενοικίου που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος.

Επιπροσθέτως, έχει προγραμματιστεί και επόμενη φάση πληρωμών. Συγκεκριμένα, έως το τέλος Νοεμβρίου του 2026, θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του έτους 2025. Αυτή η διπλή καταβολή καλύπτει ένα ευρύ χρονικό διάστημα, προσφέροντας συνεχή στήριξη στους εργαζόμενους.

Ποιες κατηγορίες εργαζομένων καλύπτονται

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εργαζόμενοι που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και πληρούν τα κριτήρια της υπηρεσίας εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετακινούνται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Επίσης, η ενίσχυση αφορά υγειονομικούς, στους οποίους περιλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές. Οι επαγγελματίες αυτοί, που υπηρετούν σε μονάδες υγείας και νοσοκομεία της περιφέρειας, αποτελούν βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας και δικαιούνται αυτή τη στήριξη για τα έξοδα διαμονής τους.

Ευελιξία στην κάλυψη μισθωμένης κατοικίας

Ένα σημαντικό σημείο της ρύθμισης είναι ότι η ενίσχυση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου το μισθωμένο ακίνητο έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτονται και εργαζόμενοι οι οποίοι νοικιάζουν δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Η πρόβλεψη αυτή αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες διαμονής των εργαζομένων και διευρύνει το φάσμα των ωφελούμενων, ανεξάρτητα από τη δήλωση της κατοικίας τους ως κύριας ή δευτερεύουσας.

Με πληροφορίες από: Newsit