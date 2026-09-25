Οι αποφάσεις για τα καύσιμα θα λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο τον Οκτώβριο

Σε καθεστώς δεκαπενθήμερης παράτασης περνά ο λογαριασμός των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν επιτρέπει να «κλειδώσουν» από τώρα οι παρεμβάσεις για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πλέον βήμα βήμα, με δύο κρίσιμες ημερομηνίες να ξεχωρίζουν: την 30ή Σεπτεμβρίου και την 14η Οκτωβρίου.

Νέο πλαίσιο για τις τιμές των καυσίμων

Η επιλογή των αποφάσεων ανά δεκαπενθήμερο δεν συνδέεται μόνο με την πορεία του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα έχει ξεκαθαρίσει και τι προτίθενται να κάνουν τα διυλιστήρια. Οι εμπορικές εκπτώσεις που ενδέχεται να δοθούν θα προστεθούν στην κρατική παρέμβαση και θα επηρεάσουν την τελική τιμή στην αντλία.

Έτσι, αντί ενός μέτρου που θα ανακοινωθεί μία φορά και θα ισχύσει για ολόκληρο τον μήνα, δημιουργείται ένας μηχανισμός συνεχούς επανεξέτασης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αυτός ο μηχανισμός στοχεύει στην προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των διεθνών αγορών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Το πετρέλαιο κίνησης στο επίκεντρο

Η πρώτη απόφαση, η οποία αναμένεται να ληφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, θα αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο κίνησης. Η παρέμβαση αυτή θα ισχύσει μόνο για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου.

Η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται, εκτός απροόπτου, να διατηρηθεί στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο, η διάρκειά της δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα, σηματοδοτώντας την αρχή του δεκαπενθήμερου συστήματος αποφάσεων.

Οι κρίσιμες αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανοίξει ξανά ο φάκελος των καυσίμων. Με βάση τις διεθνείς τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε, θα αποφασιστεί η παρέμβαση στο ντίζελ για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα. Ταυτόχρονα, την ίδια ημερομηνία, θα κλειδώσει και το πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η χρονική απόσταση είναι μικρή, καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 15 Οκτωβρίου, αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά. Το βασικό πρόβλημα για το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τιμή που προκύπτει χωρίς μέτρα και σε εκείνη που επιδιώκεται να εμφανιστεί στην πρεμιέρα της διάθεσής του.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, χωρίς πρόσθετη παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Ο στόχος παραμένει να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ. Σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο διεθνών τιμών και με συνδυασμό κρατικής παρέμβασης και εμπορικών εκπτώσεων, η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα χαμηλότερα. Το ακριβές ύψος της παρέμβασης, ωστόσο, δεν πρόκειται να οριστικοποιηθεί πριν από τις 14 Οκτωβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης

Περισσότερο προχωρημένος είναι ο σχεδιασμός για το επίδομα θέρμανσης. Η κατεύθυνση είναι να αυξηθούν οριζόντια τα ποσά για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Αυτό θα γίνει χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων και χωρίς περιορισμό του αριθμού των δικαιούχων.

Το σημερινό δημοσιονομικό κόστος του επιδόματος ανέρχεται σε περίπου 173 εκατομμύρια ευρώ. Θα διατηρηθεί επίσης η διαφοροποίηση της ενίσχυσης ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες με βάση τις τοπικές απαιτήσεις.

Αντίθετα, χάνει έδαφος το σενάριο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Στις επιλογές που είχαν εξεταστεί περιλαμβανόταν για το πετρέλαιο θέρμανσης η μείωση του ΕΦΚ από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Το κόστος, όμως, αυτής της παρέμβασης είναι υψηλό και τα δημοσιονομικά περιθώρια παραμένουν περιορισμένα, καθιστώντας την υλοποίησή της δύσκολη.

Με πληροφορίες από: Topontiki