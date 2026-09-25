Golden Age Capital: Ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων για το πρώτο fund στα 250 εκατ. ευρώ

Η Golden Age Capital ολοκλήρωσε με επιτυχία την άντληση κεφαλαίων για το πρώτο της fund, συγκεντρώνοντας συνολικά 250 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό υπερέβη τον αρχικό στόχο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας ένα ισχυρό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα. Το fund, με την ονομασία Golden Age Capital Private Equity Fund I, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει 10 έως 12 ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπέρβαση του αρχικού στόχου και επενδυτική ζήτηση

Η ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων για το Golden Age Capital Private Equity Fund I κατέληξε σε ένα ποσό που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Ενώ ο αρχικός στόχος είχε τεθεί στα 200 εκατομμύρια ευρώ, το fund κατάφερε να συγκεντρώσει 250 εκατομμύρια ευρώ, επιδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην στρατηγική του.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επενδυτική ζήτηση που εκδηλώθηκε ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ξεπερνώντας ακόμα και το ανώτατο όριο που είχε οριστεί για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων. Αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον υπογραμμίζει την ελκυστικότητα του fund και των επενδυτικών του προοπτικών στην αγορά.

Η βάση των επενδυτών

Στο fund έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 100 θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, δημιουργώντας μια ευρεία και διαφοροποιημένη βάση στήριξης. Μεταξύ των βασικών επενδυτών, ξεχωρίζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), η οποία λειτουργεί ως anchor investor.

Επιπλέον, το επενδυτικό σχήμα περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα family offices, καθώς και Έλληνες επιχειρηματίες που επέλεξαν να συμμετάσχουν. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία συστημικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή και την αξιοπιστία του fund.

Στρατηγική επενδύσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις

Το επενδυτικό ραντάρ της Golden Age Capital εστιάζει κυρίως σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Η στρατηγική του fund προβλέπει την απόκτηση πλειοψηφικών συμμετοχών σε αυτές τις επιχειρήσεις, με στόχο την ενεργό συμβολή στην ανάπτυξή τους.

Η προσέγγιση του fund επικεντρώνεται σε κλάδους της αγοράς που χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό. Μέσω στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, επιδιώκεται η δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων. Αυτή η τακτική, γνωστή ως στρατηγική buy-and-build, επιτρέπει σε μια αρχική επένδυση να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω απόκτηση εταιρειών του ίδιου ή συγγενικού κλάδου.

Ο τελικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η δημιουργία μεγαλύτερων ομίλων, οι οποίοι θα έχουν παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, το fund σχεδιάζει να κατευθύνει κεφάλαια σε τεχνολογικές επενδύσεις, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην ενδυνάμωση των διοικητικών ομάδων των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.

Οι πρώτες επενδύσεις του fund

Η Golden Age Capital έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε τρία διαφορετικά επενδυτικά μέτωπα, πραγματοποιώντας τις πρώτες της τοποθετήσεις. Στον χώρο της εστίασης, το fund έχει επενδύσει στην αλυσίδα «Ο Πρόεδρος», ενισχύοντας την παρουσία του σε έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Στον κλάδο των ακινήτων, η εταιρεία έχει τοποθετηθεί στην Moving Doors, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη διαχείριση ακινήτων, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του fund για καινοτόμες λύσεις. Η τρίτη επένδυση αφορά τον τομέα των φαρμακείων, με συμμετοχή στη Dr. Pharmacy.

Πέρα από τις τρεις αυτές επενδύσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η Golden Age Capital βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας τέταρτης συμφωνίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η νέα επένδυση βρίσκεται στο τελικό στάδιο, σηματοδοτώντας την περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου της.

Με πληροφορίες από: Topontiki