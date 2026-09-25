Η Starbucks κλείνει 250 καφετέριες στη Βόρεια Αμερική

Η αλυσίδα καφέ Starbucks ανακοίνωσε την απόφασή της να προχωρήσει στο κλείσιμο 250 καφετέριών της στη Βόρεια Αμερική, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδόσεις. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης που υπέβαλε η εταιρεία στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος, Brian Niccol, εντείνει τις προσπάθειές του για την ανάκαμψη των πωλήσεων.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και το κόστος

Η απόφαση για το κλείσιμο των συγκεκριμένων καταστημάτων έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά από μία προηγούμενη φάση αναδιάρθρωσης, κατά την οποία η Starbucks είχε ήδη κλείσει αρκετά καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις στην ίδια περιοχή. Μεταξύ αυτών των προηγούμενων κλεισιμάτων ήταν και το εμβληματικό σημείο της αλυσίδας στο Σιάτλ, μια κίνηση που είχε κοστίσει στην εταιρεία περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα νέα αυτά κλεισίματα αναμένεται να επιφέρουν έξοδα αναδιάρθρωσης που θα ανέλθουν περίπου στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ο αριθμός των 250 καφετεριών που θα κλείσουν αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του συνόλου των 18.000 καταστημάτων που διαθέτει η Starbucks στη Βόρεια Αμερική. Η πλειονότητα αυτών των κλεισιμάτων έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026.

Επιδράσεις στα νέα ανοίγματα και η άποψη αναλυτών

Παράλληλα με τα κλεισίματα, η Starbucks αναθεωρεί και τους στόχους της για τα νέα ανοίγματα καταστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το οικονομικό έτος 2026, η εταιρεία αναμένει πλέον να ανοίξει περίπου 440 νέα καταστήματα, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο της, ο οποίος κυμαινόταν μεταξύ 600 και 650 νέων ανοιγμάτων.

Ο Lale Akoner, στρατηγικός αναλυτής στην eToro, σχολίασε την κίνηση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «λογικό αλλά δαπανηρό βήμα στην ανάκαμψη της Starbucks». Ωστόσο, ο Akoner εξέφρασε την προειδοποίηση ότι, χωρίς ανάπτυξη πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους, η υπομονή των επενδυτών θα μπορούσε να εξασθενήσει γρήγορα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσα και απτά αποτελέσματα.

Προηγούμενες ενέργειες και οικονομικά στοιχεία

Στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της για την ενίσχυση της λειτουργίας της, η Starbucks έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία επένδυσε σε υποδομές εντός των καταστημάτων της, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών. Παράλληλα, εφάρμοσε μέτρα για τη διαχείριση του κόστους, τα οποία περιλάμβαναν την περικοπή διαφόρων ρόλων και το κλείσιμο ορισμένων περιφερειακών γραφείων.

Αυτές οι ενέργειες φαίνεται να έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, καθώς η Starbucks είχε καταγράψει αύξηση πωλήσεων για τρία συνεχόμενα τρίμηνα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε και αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματά της, γεγονός που υποδηλώνει μια θετική πορεία στην προσέλκυση πελατών και στην ενίσχυση της εμπορικής της δραστηριότητας.

Η ανθεκτικότητα των πωλήσεων εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Παρά τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πωλήσεις των ακριβών latte της αλυσίδας έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου παρατηρείται μια γενικότερη επιβράδυνση στις μη απαραίτητες δαπάνες, ειδικά μεταξύ των καταναλωτών με χαμηλότερο εισόδημα.

Τα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπα με δυσκολίες λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων και των τροφίμων, γεγονός που συνήθως οδηγεί σε μείωση των δαπανών για προϊόντα πολυτελείας ή μη βασικές ανάγκες. Ωστόσο, η Starbucks κατάφερε να διατηρήσει την πελατεία της, υποδεικνύοντας μια ισχυρή θέση στην αγορά και την αφοσίωση των καταναλωτών στα προϊόντα της, παρά τις οικονομικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki