Κλήρωσε η φορολοταρία Αυγούστου: Έπαθλα έως 50.000 ευρώ για χιλιάδες φορολογούμενους

Η 60η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας διεξήχθη σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Χιλιάδες φορολογούμενοι είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 1.000 έως και 50.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κλήρωση καλύπτει όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο.

Η διαδικασία της κλήρωσης

Η κλήρωση, η οποία έγινε σήμερα, οργανώθηκε από κοινού από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν ηλεκτρονικά εντός της χώρας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των δημοσίων κληρώσεων, λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Αυτό ισχύει τόσο για την αγορά αγαθών όσο και για τη λήψη υπηρεσιών.

Ποιοι συμμετέχουν και τι κερδίζουν

Κάθε μήνα, η φορολοταρία προχωρά στην κλήρωση και εν συνεχεία στην καταβολή επάθλων σε 556 τυχερούς λαχνούς. Τα έπαθλα που διανέμονται στους τυχερούς φορολογούμενους ξεκινούν από 1.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ.

Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι αυτόματη για τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, με χιλιάδες εξ αυτών να διεκδικούν τα μηνιαία χρηματικά έπαθλα.

Πώς κερδίζονται οι λαχνοί

Για κάθε ευρώ δαπάνης που πραγματοποιείται με πλαστικό χρήμα, είτε μέσω καρτών είτε με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ο φορολογούμενος κερδίζει έναν λαχνό. Υπάρχει ένα ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών, το οποίο ανέρχεται στις 10.000 ευρώ, για την απόκτηση λαχνών.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, η συλλογή λαχνών βασίζεται στις ηλεκτρονικές πληρωμές που γίνονται για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, ενισχύοντας τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στις καθημερινές συναλλαγές.

Μπόνους λαχνών για αυξημένες δαπάνες

Προβλέπεται σύστημα μπόνους λαχνών για τους φορολογούμενους που υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσοστά του μηνιαίου εισοδήματός τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, αν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής εντός του μήνα αναφοράς ξεπεράσει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος (το οποίο υπολογίζεται ως το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί του φορολογούμενου διπλασιάζονται.

Αντιστοίχως, εάν το ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών υπερβεί το 50% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί τριπλασιάζονται. Τέλος, στην περίπτωση που οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα ξεπεράσουν το 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί του φορολογούμενου τετραπλασιάζονται, προσφέροντας αυξημένες πιθανότητες νίκης στην κλήρωση.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr