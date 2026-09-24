Ηλεκτρική διασύνδεση 2 GW: Γαλλία και Μαρόκο εξετάζουν υποθαλάσσιο καλώδιο στη Μεσόγειο

Η Γαλλία και το Μαρόκο εξετάζουν τη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία θα περιλαμβάνει δύο υποθαλάσσια καλώδια συνολικής ισχύος 2 GW. Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ενέργειας, καθώς και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική προς τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή αγορά. Η σχετική γαλλική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση του έργου δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2026.

Το προτεινόμενο σχέδιο και η τεχνολογία

Το σχέδιο, όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα της ισπανικής AS, προβλέπει τη διερεύνηση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης. Η προτεινόμενη σύνδεση θα μπορούσε να περιλαμβάνει δύο υποθαλάσσια καλώδια, καθένα εκ των οποίων θα έχει ισχύ 1 GW, φτάνοντας έτσι σε συνολική δυναμικότητα 2 GW.

Για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζεται η τεχνολογία του συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC). Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με περιορισμό των απωλειών κατά τη μεταφορά.

Διερεύνηση και προϋποθέσεις

Η γαλλική πρόσκληση ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2026, προβλέπει τη διερεύνηση τεχνικών και εμπορικά βιώσιμων λύσεων για την εξαγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από το Μαρόκο προς τη Γαλλία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόταση αυτή δεν αποτελεί ακόμη οριστική απόφαση για την κατασκευή του καλωδίου.

Η τελική επιλογή της λύσης θα εξαρτηθεί από την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει την βιωσιμότητα και την εφαρμοσιμότητα του έργου.

Πιθανές περιοχές σύνδεσης στη Γαλλία

Από τη γαλλική πλευρά, έχουν εξεταστεί περιοχές στη νοτιοανατολική Γαλλία, συγκεκριμένα στις περιφέρειες Bouches-du-Rhône και Var, ως πιθανά σημεία σύνδεσης. Ωστόσο, η τελική θέση σύνδεσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρονται επίσης τρεις πιθανοί υποσταθμοί των 400 kV, οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη σύνδεση. Η επιλογή μεταξύ αυτών των σημείων θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών και οικονομικών αξιολογήσεων.

Μοντέλο λειτουργίας και εναλλακτικές

Το γαλλομαροκινό σχέδιο προτιμά αρχικά μια λύση τύπου “off-grid”. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ενέργεια θα παράγεται και θα αποθηκεύεται στο Μαρόκο και στη συνέχεια θα διοχετεύεται στη Γαλλία μέσω της υποθαλάσσιας σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια θα μεταφέρεται απευθείας, χωρίς να συνδέεται άμεσα με το εθνικό δίκτυο του Μαρόκου για την παραγωγή.

Ως εναλλακτική, μπορεί να εξεταστεί και μια αμφίδρομη διασύνδεση των εθνικών δικτύων. Αυτή η επιλογή θα αξιολογηθεί εφόσον αποδειχθεί επωφελής και τεχνικά, καθώς και ρυθμιστικά, εφικτή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην ανταλλαγή ενέργειας.

Προηγούμενες διασυνδέσεις και μελλοντικές προοπτικές

Το Μαρόκο διαθέτει ήδη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη μέσω της Ισπανίας. Δύο υποθαλάσσιες συνδέσεις διασχίζουν το Στενό του Γιβραλτάρ, επιτρέποντας την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών. Η νέα πρόταση με τη Γαλλία θα δημιουργούσε μια επιπλέον απευθείας σύνδεση μεταξύ της Βόρειας Αφρικής και της ηπειρωτικής Ευρώπης, χωρίς η προτεινόμενη διαδρομή προς τη Γαλλία να εξαρτάται από τη διέλευση μέσω της Ισπανίας.

Η ιδέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Μαρόκο προς την Ευρώπη δεν είναι καινούργια. Στο παρελθόν είχε προταθεί το Morocco–UK Power Link, ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το σχέδιο προέβλεπε σύνδεση περίπου 3.800 χιλιομέτρων και σημαντικές επενδύσεις για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας από το Μαρόκο στη Βρετανία. Ωστόσο, η πρόταση αντιμετώπισε δυσκολίες ως προς τη χρηματοδότηση και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta