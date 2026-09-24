Η Hublot παρουσιάζει ρολόγια εμπνευσμένα από τα γλυπτά του Τζεφ Κουνς

Η ελβετική μάρκα ρολογιών Hublot αποκάλυψε τα πρώτα δείγματα της νέας της συνεργασίας με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς. Πρόκειται για τρεις εντυπωσιακές και διαφορετικές δημιουργίες για τον καρπό, με το Hublot Classic Fusion Balloon Dog να ξεχωρίζει. Εμπνευσμένο από τα διάσημα γλυπτά «Balloon Dog» του καλλιτέχνη, το νέο ρολόι διατίθεται σε τρεις βερσιόν: κόκκινη, μπλε και ασημί, με την τιμή του να ορίζεται στα 25.100 δολάρια ανά κομμάτι.

Η συνεργασία της Hublot με τον Τζεφ Κουνς

Η ένωση δυνάμεων της Hublot με τον Τζεφ Κουνς αποτελεί μια φυσική εξέλιξη για την ελβετική μάρκα, η οποία έχει ξεφύγει από τα όρια της παραδοσιακής ωρολογοποιίας. Από το 2011, η Hublot έχει συνεργαστεί με μια εκλεκτική ομάδα δημιουργικών ταλέντων, καλύπτοντας τομείς όπως η τέχνη του δρόμου, η αρχιτεκτονική και το design.

Ο Τζεφ Κουνς, για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, μεταμορφώνει οικεία αντικείμενα σε έργα άρτιας εκτέλεσης, παίζοντας με την κλίμακα, το υλικό και την αντίληψη. Τα γλυπτά του, όπως ο «Rabbit» (λαγός), το «Puppy» (κουτάβι) και το «Balloon Dog», έχουν ενταχθεί στο λεξιλόγιο της σύγχρονης τέχνης.

Το «Balloon Dog» ως πηγή έμπνευσης

Το «Balloon Dog», το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ 1994 και 2000 ως μέρος της σειράς «Celebration», αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς του Κουνς. Ο καλλιτέχνης παίρνει κάτι εκ φύσεως προσωρινό, όπως ένα μπαλόνι σε σχήμα ζώου, και το καθιστά αιώνιο μέσα από το έργο του. Αυτή η φιλοσοφία μεταφέρθηκε και στα νέα ρολόγια της Hublot.

Η έμπνευση από το συγκεκριμένο γλυπτό οδήγησε σε μια ολοκληρωτική επανασχεδίαση του μοντέλου Classic Fusion, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η αισθητική του έργου στον καρπό. Το «Balloon Dog» είναι ένα από τα πιο άμεσα αναγνωρίσιμα έργα του Κουνς, καθιστώντας το ιδανικό για μια τέτοια συνεργασία.

Ο επανασχεδιασμός του Classic Fusion

Αντί να τοποθετήσει απλώς μια εικόνα του «Balloon Dog» σε ένα υπάρχον ρολόι, η Hublot προχώρησε σε έναν εκτεταμένο επανασχεδιασμό του μοντέλου Classic Fusion των 42 χιλιοστών. Σχεδόν κάθε εξάρτημα του ρολογιού απέκτησε την όψη του έργου τέχνης.

Η κάσα του Classic Fusion, η οποία συνήθως είναι σχετικά επίπεδη, απέκτησε στρογγυλεμένες και κυρτές επιφάνειες. Το καντράν, οι δείκτες, ακόμη και οι χαρακτηριστικές βίδες της Hublot έχουν αποκτήσει πιο διογκωμένες μορφές, δίνοντας την αίσθηση ότι έχουν «διαμορφωθεί από την πίεση του αέρα», όπως υπογράμμισε ο ίδιος ο Κουνς. Για τον καλλιτέχνη, η πρόκληση ήταν να επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική του ρολογιού.

Υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι κόκκινες και μπλε εκδόσεις των ρολογιών είναι κατασκευασμένες από γυαλισμένο αλουμίνιο. Αυτή η επιλογή υλικού επιτρέπει στη Hublot να επιτύχει τα έντονα χρώματα που χαρακτηρίζουν τα γυαλιστερά γλυπτά του εικαστικού από τις ΗΠΑ, μεταφέροντας την οπτική τους ταυτότητα στον καρπό.

Κάθε έκδοση του Hublot Classic Fusion Balloon Dog περιορίζεται στα 200 κομμάτια, καθιστώντας τα συλλεκτικά. Και τα τρία μοντέλα διαθέτουν τον αυτόματο μηχανισμό HUB1710, ο οποίος προσφέρει αυτονομία 50 ωρών. Επιπλέον, σύμφωνα με το Forbes, τα ρολόγια είναι αδιάβροχα σε βάθος 50 μέτρων, συνδυάζοντας την τέχνη με την υψηλή ωρολογοποιία.

Η φιλοσοφία της «Art of Fusion»

Η προσέγγιση αυτή, που συνδυάζει την τέχνη με την ωρολογοποιία και την τεχνολογία, εναρμονίζεται απόλυτα με τη μακρόχρονη φιλοσοφία της Hublot, γνωστή ως «Art of Fusion». Η φιλοσοφία αυτή καθοδηγεί τη μάρκα στην αναζήτηση συνεργασιών και στην υπέρβαση των παραδοσιακών ορίων, δημιουργώντας μοναδικά και καινοτόμα προϊόντα.

Η συνεργασία με τον Τζεφ Κουνς αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, φέρνοντας ένα αναγνωρίσιμο έργο σύγχρονης τέχνης στον κόσμο των πολυτελών ρολογιών και προσφέροντας στους λάτρεις της τέχνης και της ωρολογοποιίας ένα ξεχωριστό κομμάτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta