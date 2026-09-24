Η ακρίβεια στα καύσιμα επηρεάζει την προσέλευση στα γήπεδα της Ligue 1

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων στη Γαλλία πιέζει τους φιλάθλους της Ligue 1, οι οποίοι στρέφονται πλέον σε κοινές μετακινήσεις (carpooling) και μέσα μαζικής μεταφοράς. Το αυξημένο κόστος της βενζίνης και του ντίζελ επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθιστώντας ακόμη και μια συνηθισμένη μετακίνηση για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ένα υπολογίσιμο έξοδο.

Υψηλό κόστος καυσίμων και επιπτώσεις

Το κόστος στα καύσιμα στη Γαλλία έχει αυξηθεί σημαντικά, με το ντίζελ να πλησιάζει κατά μέσο όρο τα 2,41 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η αμόλυβδη SP95 ξεπερνά τα 2,17 ευρώ, ενώ η SP98 φτάνει τα 2,28 ευρώ.

Αυτές οι τιμές έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και η απλή μετακίνηση για την παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα να αποτελεί πλέον ένα σημαντικό έξοδο για τους φιλάθλους.

Μείωση προσέλευσης και παράγοντες

Στη Μαρσέιγ, η εμπορική διεύθυνση της ομάδας παραδέχεται ότι το ζήτημα έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό. Αρκετοί φίλαθλοι ταξιδεύουν από διαφορετικές περιοχές της χώρας για να βρεθούν στο γήπεδο, και μια αύξηση άνω του 20% στα καύσιμα αναγκάζει τις οικογένειες να κάνουν διαφορετικούς υπολογισμούς.

Η ομάδα καταγράφει πτώση περίπου 3% στην προσέλευση, αν και αναγνωρίζει ότι η βενζίνη δεν ευθύνεται αποκλειστικά. Η εικόνα είναι ευρύτερη, καθώς 16 ομάδες της Ligue 1 παρουσιάζουν, σε διαφορετικό βαθμό, πτωτική τάση στις εξέδρες. Η αγωνιστική πορεία των συλλόγων, η ελκυστικότητα του πρωταθλήματος και κυρίως η γενικότερη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των Γάλλων αποτελούν επίσης σημαντικές παραμέτρους.

Η στροφή στις κοινές μετακινήσεις

Ένα στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια αλλάζει τις συνήθειες των φιλάθλων είναι η στροφή προς τις κοινές μετακινήσεις. Η StadiumGo, μια πλατφόρμα carpooling που συνεργάζεται με αρκετούς γαλλικούς συλλόγους, καταγράφει από την έναρξη της σεζόν αύξηση περίπου 15% τόσο στις κρατήσεις όσο και στον αριθμό των επιβατών.

Παράλληλα, περισσότεροι οδηγοί προσφέρουν διαθέσιμες θέσεις στα αυτοκίνητά τους, ώστε να μοιράζονται τα έξοδα του ταξιδιού. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι αισθάνονται ακόμη περισσότερο την πίεση, καθώς για ορισμένα γκρουπ, ένα εκτός έδρας παιχνίδι έχει μετατραπεί πλέον σε μικρή πολυτέλεια. Μια μετακίνηση προς το Παρίσι που πριν από μερικά χρόνια κόστιζε 25-30 ευρώ μπορεί πλέον να φτάσει τα 50-55 ευρώ ανά άτομο. Υπάρχουν μάλιστα σύνδεσμοι που επιλέγουν να καλύψουν οι ίδιοι μέρος του κόστους, προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερα και να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους φιλάθλους να ακολουθήσουν την ομάδα τους.

Ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς

Σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι ομάδες των οποίων τα γήπεδα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Παρί Σεν Ζερμέν, για παράδειγμα, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μετρό για τη μετακίνηση του κοινού της.

Για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων, προβλέπονται επιπλέον δρομολόγια τις ημέρες των αγώνων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο γήπεδο.

Εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης

Αντίστοιχες λύσεις εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη Γαλλία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα. Δωρεάν λεωφορεία λειτουργούν στην Τρουά, ενώ τραμ εξυπηρετούν τις πόλεις Λυών, Νίκαια, Μπρεστ και Στρασβούργο.

Επιπλέον, ειδικά σιδηροδρομικά δρομολόγια αποτελούν πλέον σημαντικές εναλλακτικές λύσεις απέναντι στη χρήση του αυτοκινήτου για τη μετακίνηση των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta