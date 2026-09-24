Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις νέες φοιτητικές εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η HELLENiQ ENERGY προχωρά σε μία σημαντική δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού προς τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΝΕΕΜΠ). Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους και διευκολύνοντας τη μελέτη και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δράση που υλοποιεί η εταιρεία από τις αρχές του έτους, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητάς της.

Η παρέμβαση στις φοιτητικές εστίες

Η δωρεά της HELLENiQ ENERGY προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αφορά στη διαμόρφωση, ανακαίνιση και λειτουργική επίπλωση κοινόχρηστων χώρων. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε τρία κτίρια των Νέων Φοιτητικών Εστιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Οι χώροι που θα αναβαθμιστούν λειτουργούν ως σημεία μελέτης, συνεργασίας και συνάντησης για τους διαμένοντες στις Εστίες. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι χώροι διαθέτουν 24ωρη υπηρεσία φύλαξης, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον στους φοιτητές.

Στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Η συγκεκριμένη δράση στο ΕΜΠ αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχει υλοποιήσει η HELLENiQ ENERGY σε άλλα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Συγκεκριμένα, έχουν προηγηθεί παρόμοιες ενέργειες στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, οι φοιτητές, και ιδιαίτερα όσοι σπουδάζουν μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την καθημερινότητά τους και να διευκολύνει τόσο τη μελέτη όσο και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση εντός των εστιών.

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα από την HELLENiQ ENERGY, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Συγκεκριμένα, την HELLENiQ ENERGY εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης. Από την πλευρά του ΕΜΠ, παρόντες ήταν ο Πρύτανης, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Παναγιώτης Ψαρράκος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας & Εξωστρέφειας, Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής Αθανάσιος Ζήσης. Τέλος, την Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, εκπροσώπησε η ίδια.

Αναγνώριση της προσφοράς και δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμισιη, ο «Προμηθέας Πυρφόρος». Το έμβλημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δόθηκε ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς της HELLENiQ ENERGY προς το Ίδρυμα και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνεχίζουμε να βρισκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ποιοτικού περιβάλλοντος διαβίωσης και μελέτης, που θα υποστηρίζει την καθημερινότητα και την εξέλιξή τους.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY πρόσθεσε επίσης ότι «η δράση αυτή αποτελεί, παράλληλα, μια μικρή ανταπόδοση προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο επί δεκαετίες εκπαιδεύει καταρτισμένους επιστήμονες και στελέχη, πολλά από τα οποία έχουν συνεισφέρει σημαντικά». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αμοιβαία σχέση και την αναγνώριση της μακροχρόνιας προσφοράς του ΕΜΠ.

Με πληροφορίες από: Topontiki