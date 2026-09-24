Διπλή πληρωμή ενοικίου για 50.000 δημόσιους υπαλλήλους

Με έως και δύο μηνιαία ενοίκια πιστώνονται αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί περίπου 50.000 εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Η πληρωμή αφορά τον πρώτο κύκλο αναδρομικών της ενίσχυσης για τις δαπάνες ενοικίου του 2024, η οποία χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η ενίσχυση αυτή αποτελεί ένα «δώρο» που μπορεί να φτάσει έως και τα δύο ενοίκια για τους συγκεκριμένους δημόσιους υπαλλήλους. Για ορισμένους δικαιούχους, οι συνολικές επιστροφές μπορούν να ανέλθουν έως και τα τέσσερα μηνιαία ενοίκια, καθώς στο τέλος Νοεμβρίου ακολουθεί η γενική επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας». Η ενίσχυση καλύπτει και δευτερεύουσα κατοικία, ενώ συνυπολογίζονται τα μισθώματα όλων των επιλέξιμων κατοικιών, εάν ο δικαιούχος άλλαξε κατοικία μέσα στην ίδια χρονιά.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης

Τα ποσά που θα καταβληθούν αύριο Παρασκευή στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς διαμορφώνονται ανάλογα με το εάν είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025. Όσοι είχαν εισπράξει τότε την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, καθώς πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν τώρα επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.

Αντίθετα, όσοι είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης πληρωμής επειδή υπερέβαιναν τα εισοδηματικά όρια, θα εισπράξουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Γενικά, η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ποσού των ενοικίων που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Το ανώτατο όριο και οι προϋποθέσεις

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου ή/και του ή της συζύγου.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους πληρωμής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή. Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, οι ενεργές μισθώσεις του 2024 λαμβάνονται υπόψη εφόσον η σχετική δήλωση είχε υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Προθεσμία για διορθώσεις δηλώσεων

Σημειώνεται ότι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους πρέπει να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική τους δήλωση. Η προθεσμία αυτή αφορά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με διορθώσεις στα στοιχεία που αφορούν τα ενοίκια τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό της επόμενης επιστροφής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr