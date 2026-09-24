Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) αναμένεται να προχωρήσει στην επόμενη πληρωμή του επιδόματος παιδιού, με την διαδικασία να ξεκινά εντός των προσεχών ημερών. Η πληρωμή αυτή αφορά την τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος, η οποία θα πιστωθεί στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά και έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους. Η εκκαθάριση της πληρωμής προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, ενώ αμέσως μετά θα ανοίξει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις.

Ημερομηνίες και διαδικασία πληρωμής της τέταρτης δόσης

Η επόμενη πληρωμή του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ βρίσκεται προ των πυλών, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Η σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό αναφέρει ότι πρόκειται για την τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί, η εκκαθάριση της πληρωμής αυτής της δόσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες για την πίστωση των ποσών βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή στους δικαιούχους.

Προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος

Για να είναι κάποιος δικαιούχος και να λάβει την τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού, είναι απαραίτητο να έχει υποβάλει οριστικά την αίτησή του. Η οριστική υποβολή αποτελεί βασική προϋπόθεση, καθώς χωρίς αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής. Η αίτηση πρέπει να έχει περάσει όλα τα στάδια ελέγχου και να έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που μια αίτηση έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή της συγκεκριμένης δόσης. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι που έχουν μόνο προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους, καθώς απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκριση.

Επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά. Αυτή η επαναλειτουργία είναι κρίσιμη για τους ενδιαφερόμενους, καθώς θα τους επιτρέψει να διεκπεραιώσουν σημαντικές ενέργειες σχετικά με το επίδομα.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη τόσο για την υποβολή νέων αιτήσεων από όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμη, όσο και για την τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ή να διορθώσουν τυχόν λάθη, διασφαλίζοντας την ορθή καταβολή του επιδόματος.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Το νέο άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21 έχει καθοριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα από τις 08:00 το πρωί της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων ή να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους ή χρειάζονται να προβούν σε διορθώσεις. Ο ΟΠΕΚΑ, μέσω της πλατφόρμας Α21, επιδιώκει να διευκολύνει τους δικαιούχους στην πρόσβασή τους στο επίδομα παιδιού, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του.

Με πληροφορίες από: Reader