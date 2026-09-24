Σε επίπεδα ρεκόρ το ανεκτέλεστο έργων της AVAX, στα 3 δισ. ευρώ

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινείται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου AVAX, το οποίο διαμορφώθηκε στα 3 δισ. ευρώ. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση οφείλεται στην προσθήκη νέων συμβάσεων συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2026, οι οποίες αντιστάθμισαν τον υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των ήδη υφιστάμενων έργων.

Παράλληλα, ο κατασκευαστικός όμιλος παρουσίασε μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών του κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το 2025.

Η πορεία του ανεκτέλεστου και οι νέες συμβάσεις

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου AVAX έφτασε τα 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο από τα 2,8 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025. Η σημαντική αυτή αύξηση προήλθε από την ένταξη νέων έργων στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, των οποίων η συνολική αξία ανήλθε στα 850 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026.

Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί και να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των έργων του, παρά τον εντατικό ρυθμό εκτέλεσης των υφιστάμενων συμβάσεων. Το μέγεθος του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για τη μελλοντική δραστηριότητα και τα έσοδα μιας κατασκευαστικής εταιρείας.

Αύξηση κύκλου εργασιών και οικονομικά αποτελέσματα

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου AVAX κατέγραψε οριακή αύξηση της τάξης του 0,9%, φτάνοντας τα 472 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά, την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 467,5 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των εσόδων του Ομίλου συνδέεται άμεσα με την πρόοδο και την εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Ωστόσο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 27,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Περιθώριο EBITDA και σύνθεση χαρτοφυλακίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πορεία του περιθωρίου EBITDA στον κατασκευαστικό κλάδο, το οποίο για τον Όμιλο AVAX έφτασε το 12,6%. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το 10,8% που είχε καταγραφεί στο σύνολο του 2025, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κερδοφορία από τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των έργων, το μεγαλύτερο μέρος του αφορά την ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, τα έργα εσωτερικού αντιπροσωπεύουν το 96% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου. Από το σύνολο αυτό, το 41% προέρχεται από δημόσια έργα, ενώ το υπόλοιπο 59% αφορά ιδιωτικά έργα και Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτή η κατανομή εξασφαλίζει στον Όμιλο σημαντική παρουσία τόσο στα μεγάλα δημόσια έργα υποδομών όσο και στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Δείκτης καθαρού δανεισμού και χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Σε ό,τι αφορά την οικονομική του θέση, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA του Ομίλου διαμορφώνεται στο 2,1. Το επίπεδο αυτό θεωρείται ότι αφήνει ικανά περιθώρια για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στο μέλλον, υποδεικνύοντας μια υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση.

Ταυτόχρονα, ανοδική πορεία σημείωσε και η αξία του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών του Ομίλου σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. Η ενίσχυση αυτής της κατηγορίας συμμετοχών προσθέτει περαιτέρω αξία στον Όμιλο και διαφοροποιεί τις πηγές των εσόδων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki