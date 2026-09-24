Η PepsiCo Hellas επέστρεψε σε ζημιές το 2025, παρά τον σταθερό κύκλο εργασιών

Από κέρδη προ φόρων ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, η PepsiCo Hellas πέρασε σε ζημιές 2,19 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Η σημαντική αυτή μεταβολή στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε 4,59 εκατομμύρια ευρώ, οφείλεται κυρίως στην αντιμετώπιση υψηλότερου κόστους και αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Επιδείνωση στην κερδοφορία

Η PepsiCo Hellas εμφάνισε σταθερές πωλήσεις κατά το έτος 2025, ωστόσο σημειώθηκε σημαντική επιδείνωση στην κερδοφορία της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, φτάνοντας τα 243,25 εκατομμύρια ευρώ το 2025, έναντι 243,32 εκατομμυρίων ευρώ που είχε καταγράψει το 2024.

Παρά την σταθερότητα στον κύκλο εργασιών, η εικόνα στα αποτελέσματα ήταν διαφορετική. Το μικτό κέρδος της εταιρείας υποχώρησε στα 101,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε, φτάνοντας τα 141,62 εκατομμύρια ευρώ.

Αυξημένα κόστη και λειτουργικά έξοδα

Η πίεση στην κερδοφορία προήλθε από διάφορους παράγοντες. Τα έξοδα διάθεσης της PepsiCo Hellas ενισχύθηκαν κατά 5,3%, φτάνοντας συνολικά τα 91,14 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αύξηση συνέβαλε στην επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

Επιπλέον, σημαντική επιβάρυνση προήλθε και από τα λοιπά έξοδα και ζημιές. Αυτά αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 3,16 εκατομμύρια ευρώ το 2025, σε σύγκριση με περίπου 634.000 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρήση.

Συνεχείς επενδύσεις και ενίσχυση παραγωγής

Παρά την πίεση που δέχτηκε η κερδοφορία της, η PepsiCo Hellas συνέχισε τις επενδυτικές της δραστηριότητες. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση παγίων ανήλθαν σε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Ως αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων, η αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 10,7%, φτάνοντας τα 47,11 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία συνεχίζει επίσης την ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας εντός της Ελλάδας. Στη μονάδα της στον Άγιο Στέφανο, παράγονται καθημερινά περισσότερα από 200 προϊόντα και σχεδόν 500.000 συσκευασίες σνακ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενσωμάτωσης της παραγωγής των προϊόντων Quaker.

Στρατηγικός σχεδιασμός για το 2026

Για το έτος 2026, η PepsiCo Hellas έχει καταρτίσει ένα πλάνο που περιλαμβάνει διάφορες στρατηγικές κινήσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Επιπλέον, προβλέπεται η μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων στις λειτουργίες της εταιρείας, καθώς και η υλοποίηση αλλαγών στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Αλλαγές στη διοικητική ομάδα

Οι παραπάνω κινήσεις της εταιρείας λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο που συνοδεύεται από αλλαγές και στη διοικητική της δομή. Ο Konstantin Merkviladze έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παράλληλα είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PepsiCo Hellas.

Εντός του 2026, σημειώθηκαν και αποχωρήσεις από την εταιρεία. Ο Ανδρέας Θεοχαρίδης αποχώρησε για να αναλάβει τη θέση του CEO της KEAN Group, ενώ αποχώρησε επίσης ο επί σειρά ετών CFO Ελλάδας και Κύπρου, Θανάσης Καρακάσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki