Παράταση των μέτρων κατά της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ έως τον Σεπτέμβριο του 2027

Το επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας στην αγορά των σούπερ μάρκετ οδηγεί στην παράταση σημαντικών μηχανισμών παρακολούθησης των τιμών για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο. Δύο μέτρα που είχαν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, και τα οποία επρόκειτο να λήξουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Η σχετική διάταξη εντάχθηκε σε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο τα κίνητρα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου.

Παράταση για έναν χρόνο

Η παράταση αφορά δύο βασικά μέτρα που εφαρμόζονται στην αγορά των σούπερ μάρκετ. Αυτά τα μέτρα είχαν αρχικά προγραμματιστεί να λήξουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά τώρα διατηρούνται ενεργά για επιπλέον δώδεκα μήνες.

Η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να έχει ένα «παράθυρο» πληροφόρησης σχετικά με τις εξελίξεις στις τιμές των προϊόντων στο ράφι, επιτρέποντας την παρακολούθηση της αγοράς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων

Ένα από τα μέτρα που παρατείνονται είναι η υποχρέωση ανακοίνωσης των αυξήσεων στις τιμές αγοράς προϊόντων από τους προμηθευτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτές με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, οφείλουν να γνωστοποιούν στο υπουργείο Ανάπτυξης τις αυξήσεις στις τιμές με τις οποίες προμηθεύονται καταναλωτικά προϊόντα.

Αυτά τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για τη διαβίωση ή ως προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. Η συγκεκριμένη υποχρέωση είχε ήδη λάβει διαδοχικές παρατάσεις στο παρελθόν. Μόλις τον Ιούλιο, η ημερομηνία λήξης είχε μετακινηθεί από τις 30 Ιουνίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Με το νέο νομοσχέδιο, το όριο μεταφέρεται ένα ολόκληρο έτος αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Με αυτό τον τρόπο, η Πολιτεία διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις αυξήσεις που εφαρμόζουν οι προμηθευτές προς τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτή η παρακολούθηση είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί η πορεία των τιμών πριν αυτές αποτυπωθούν πλήρως στις τελικές τιμές λιανικής, επηρεάζοντας τους καταναλωτές.

Ενδεικτικές τιμές σε φρούτα και λαχανικά

Στην ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου 2027, μεταφέρεται και η λήξη του δεύτερου μέτρου. Αυτό αφορά την υποχρέωση ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών λιανικής στα οπωροκηπευτικά.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, οι οποίες επίσης έχουν τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, υποχρεούνται να αποστέλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο υπουργείο Ανάπτυξης τις τιμές λιανικής για συγκεκριμένα φρούτα και λαχανικά. Η λίστα των προϊόντων που καλύπτονται από αυτό το μέτρο περιλαμβάνει βασικά είδη του καθημερινού τραπεζιού.

Μεταξύ των προϊόντων αυτών συγκαταλέγονται ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδια, πιπεριές, μήλα, μπανάνες, λεμόνια και πορτοκάλια. Η παράταση του μέτρου επιτρέπει τη συνέχιση της συλλογής αυτών των δεδομένων, προσφέροντας διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου στις τιμές των φρέσκων προϊόντων.

Το νομοσχέδιο και η ένταξη των διατάξεων

Η αλλαγή αυτή, που επεκτείνει τα μέτρα κατά της ακρίβειας, εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Το νομοσχέδιο αυτό έχει ως βασικό του αντικείμενο την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Η κατάθεση του συγκεκριμένου νομοθετήματος στη Βουλή πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, οι διατάξεις για την παρακολούθηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ διατηρούνται ενεργές, ενισχύοντας την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας.

Με πληροφορίες από: Newsit