Τα κυβερνητικά μέτρα για καύσιμα και ρεύμα: Χωρίς φορολόγηση υπερκερδών σε πρώτη φάση

Θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων που αφορούν τα καύσιμα, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να γίνουν γνωστά το αργότερο έως την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει τις κινήσεις του και για το ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου η εκτίναξη της τιμής χονδρικής προκαλεί ανησυχία.

Οι επερχόμενες ανακοινώσεις για τα καύσιμα

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και αναμένονται να πραγματοποιηθούν σύντομα, με απώτατο χρονικό όριο την επόμενη εβδομάδα. Ο βασικός στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις αυξημένες τιμές.

Αυτή την περίοδο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού των μέτρων, επεξεργαζόμενη τα δεδομένα και τα μηνύματα που λαμβάνει τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως μια δύσκολη εξίσωση, καθώς, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και του αερίου τις τελευταίες ημέρες, οι αντίστοιχες τιμές στα καύσιμα συνεχίζουν να αποτελούν πηγή προβληματισμού, ενόψει μάλιστα της χειμερινής περιόδου.

Δημοσιονομικός χώρος και το ζήτημα των υπερκερδών

Η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι όλες οι μελλοντικές παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος είναι συγκεκριμένος και καθορίζει τα όρια των δυνατών ενεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει τη φορολόγηση των υπερκερδών στον τομέα του πετρελαίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι. Ωστόσο, κύκλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απαντούν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ελληνικά και τα ξένα διυλιστήρια, οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται πως τα ευρωπαϊκά κράτη που προτείνουν την έκτακτη φορολόγηση αντιμετωπίζουν ζητήματα επάρκειας εφοδιασμού και έλλειψη διυλιστικής δυναμικότητας. Αυτές οι προκλήσεις δεν απασχολούν την ελληνική αγορά, γεγονός που διαφοροποιεί την κατάσταση και τις προτεινόμενες λύσεις.

Πλαφόν στο κέρδος και στρατηγικά αποθέματα

Παρά τις διαφορές που αναφέρθηκαν, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα γίνει εφόσον διασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής και δεν θα θέσει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα.

Όσον αφορά τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθυμίζει ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικά αποθέματα. Αυτά τα αποθέματα είναι ικανά να καλύψουν πλήρως τη ζήτηση αργού για διάστημα 90 ημερών. Οι συγκεκριμένες ποσότητες έχουν αναπληρωθεί και μάλιστα έχουν ξεπεράσει το απαιτούμενο επίπεδο, μετά την άντληση που συμφωνήθηκε την άνοιξη από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Επιπλέον, πρόσφατα υπεγράφη υπουργική απόφαση με την οποία εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο που αφορά τα εμπορικά αποθέματα. Οι εταιρείες του χώρου καλούνται να διατηρούν αυτές τις ποσότητες καυσίμων και πετρελαιοειδών, οι οποίες αντιστοιχούν σε πέντε ημέρες κατανάλωσης. Ο σκοπός αυτών των αποθεμάτων είναι η αντιμετώπιση πρόσκαιρων διαταραχών στην αγορά.

Οι αποφάσεις για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος

Η εκτίναξη της τιμής χονδρικής στον ηλεκτρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκαλέσει ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο. Το ζήτημα της ενέργειας παραμένει στην κορυφή της ατζέντας, καθώς επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εντούτοις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σκοπεύει να περιμένει πρώτα να διαπιστώσει πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια λιανικής τον Οκτώβριο. Μόνο αφού αξιολογηθούν αυτά τα δεδομένα, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με το αν θα δοθεί επιδότηση στους οικιακούς καταναλωτές.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σήμερα στην αγορά σχετικά χαμηλά σταθερά τιμολόγια, όπως αυτά που προσφέρει η ΔΕΗ. Οι καταναλωτές μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις επιλογές προκειμένου να συγκρατήσουν το κόστος της ενέργειας σε βάθος ενός έτους.

Με πληροφορίες από: Newsit