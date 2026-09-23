Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ

Πάνω από 9,96 εκατομμύρια άτομα, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, συμμετείχαν ενεργά στη δημόσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τον μελλοντικό σχεδιασμό των χαρτονομισμάτων του ευρώ. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε πρόσφατα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανανέωση της εμφάνισης του ευρωπαϊκού νομίσματος. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού.

Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού

Συνολικά, 9,96 εκατομμύρια άτομα από διάφορες περιοχές, εντός και εκτός της Ευρώπης, μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα σχέδια για τα χαρτονομίσματα. Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε πως «αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τα μελλοντικά τους τραπεζογραμμάτια». Πρόσθεσε επίσης ότι «με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επανασχεδιασμού, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την προετοιμασία της επόμενης σειράς τραπεζογραμματίων».

Η συμμετοχή στην έρευνα ανήλθε στο 2,6% του συνολικού πληθυσμού της ζώνης του ευρώ. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα έντονο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα τα δύο τρίτα των απαντήσεων, να προέρχεται από άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών. Για να διασφαλιστεί η ακριβής αντανάκλαση του πληθυσμού της ζώνης του ευρώ στα αποτελέσματα, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε ανάλυση με τη χρήση τυποποιημένων στατιστικών μεθόδων.

Η διαδικασία της δημόσιας έρευνας

Η δημόσια έρευνα της ΕΚΤ διεξήχθη για περίπου δύο μήνες, ξεκινώντας στις 23 Ιουλίου και ολοκληρώνοντας στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή απόψεων από το ευρύ κοινό σχετικά με δέκα συγκεκριμένες προτάσεις σχεδιασμού. Αυτές οι προτάσεις είχαν επιλεγεί για την τελική φάση του διαγωνισμού, βασιζόμενες σε δύο κεντρικές θεματικές ενότητες: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά».

Παράλληλα με τη δημόσια έρευνα, πραγματοποιήθηκε και μια ξεχωριστή έρευνα από μια ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτή η συμπληρωματική έρευνα περιλάμβανε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων από τη ζώνη του ευρώ και χρησιμοποίησε τα ίδια ερωτήματα με την κύρια έρευνα. Η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της δεύτερης έρευνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Επόμενα βήματα και η απόφαση της ΕΚΤ

Τα ευρήματα και των δύο ερευνών, τόσο της δημόσιας όσο και της ανεξάρτητης, θα συνδυαστούν με τις εισηγήσεις που προέκυψαν από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή του διαγωνισμού σχεδιασμού. Επιπλέον, θα ληφθεί υπόψη και μια τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η απόφαση σχετικά με την τελική σχεδιαστική προσέγγιση για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια του ευρώ αναμένεται να ληφθεί περί τα τέλη του 2026. Σε αυτό το στάδιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα που αφορούν τις επιμέρους προτάσεις σχεδιασμού.

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων

Μετά τη λήψη της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, θα δημοσιευθεί μια αναλυτική έκθεση. Αυτή η έκθεση θα περιλαμβάνει λεπτομερή σχόλια για κάθε μία από τις προτάσεις σχεδιασμού που εξετάστηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας ανά χώρα. Η πλήρης διαφάνεια αναμένεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας και των προτιμήσεων του κοινού.

Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήξει στην επιλεγμένη σχεδιαστική προσέγγιση, το συγκεκριμένο σχέδιο θα υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές και περαιτέρω ανάπτυξη. Ο στόχος είναι να μετατραπεί σε πραγματικά τραπεζογραμμάτια, έτοιμα για κυκλοφορία. Τα νέα χαρτονομίσματα θα ενσωματώνουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και διάφορες βελτιώσεις, διασφαλίζοντας την προστασία και τη λειτουργικότητά τους.

Με πληροφορίες από: Reader