Η Ελλάδα προτείνει χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από άδειες 6G

Η Ελλάδα κατέθεσε επίσημη πρόταση για τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος», η οποία θα συγκεντρώνει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες τηλεπικοινωνιακών συχνοτήτων. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και η στήριξη επενδύσεων στην τεχνολογία. Η εισήγηση, που υποβλήθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ανοίγει μια νέα δυνητική πηγή χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για έργα υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ελληνική πρόταση και το ύψος της χρηματοδότησης

Η πρόταση αυτή συντάχθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη. Κατατέθηκε επίσημα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνάντησης Ευρωπαίων υπουργών που πραγματοποιήθηκε υπό την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το ποσό που εξετάζει η Αθήνα ως πιθανή αρχική χρηματοδοτική κλίμακα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το ελληνικό έγγραφο, αυτό το ποσό αποτελεί μια υπόθεση εργασίας και δεν περιλαμβάνει πιθανά μελλοντικά έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από ορισμένες άδειες 5G.

Πώς λειτουργεί η «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»

Σήμερα, τα έσοδα από τις δημοπρασίες συχνοτήτων, όταν μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών πληρώνει για να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης τους, καταλήγουν αποκλειστικά στο ταμείο του αντίστοιχου κράτους μέλους. Η ελληνική εισήγηση προτείνει μια σημαντική αλλαγή σε αυτό το μοντέλο.

Συγκεκριμένα, ζητείται η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις επόμενες άδειες 6G, καθώς και για τις ανανεώσεις των υφιστάμενων αδειών 5G. Στο πλαίσιο αυτό, ένα συμφωνημένο μέρος των εισπράξεων από αυτές τις δημοπρασίες θα αποτελεί έσοδο του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Επενδυτικός μηχανισμός και τομείς στήριξης

Πέρα από τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ένα δεύτερο μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει αρχικό κεφάλαιο για έναν ευρωπαϊκό επενδυτικό μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Τα κεφάλαια αυτά θα είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν έργα σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα δίκτυα 6G, η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπολογιστικές υποδομές και οι ασφαλείς επικοινωνίες. Μέσω αυτής της προσέγγισης, αναμένεται να προσελκυστούν επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις, ενισχύοντας την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Συντονισμός και διαπραγματεύσεις για την κατανομή

Η Αθήνα εισηγείται επίσης τον συντονισμό των εθνικών διαδικασιών, με την καθιέρωση κοινών αρχών τόσο για το χρονοδιάγραμμα όσο και για τους όρους των αδειών. Το ακριβές ποσοστό των εσόδων που θα κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα προς συζήτηση και διαπραγμάτευση.

Ο κ. Πιερρακάκης είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο ως μία δυνατότητα τη διάθεση έως και 75% των εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και του υπόλοιπου 25% σε επενδυτικό μηχανισμό. Ωστόσο, η τελική κατανομή θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκλήσεις και οι επόμενα βήματα

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης απαιτεί τη συμφωνία των κρατών μελών να διαθέσουν στην ΕΕ μέρος από έσοδα που σήμερα διαχειρίζονται τα ίδια. Για να θεσπιστεί ένας νέος «ίδιος πόρος» για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η έγκριση από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες. Παράλληλα, η υπό συζήτηση ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ψηφιακά δίκτυα ευνοεί μεγαλύτερη διάρκεια και ανανέωση των αδειών χρήσης συχνοτήτων, κάτι που θα επηρεάσει τις ευκαιρίες για νέες δημοπρασίες από τις οποίες προσδοκάται η εν λόγω χρηματοδότηση.

Με πληροφορίες από: Newsit