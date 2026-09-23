Η Super Technologies στρατηγικός εταίρος του Atlantic Council με την υποστήριξη της Blackstone

Η Super Technologies, μια διεθνής εταιρεία gametech με την υποστήριξη κορυφαίων θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της Blackstone, ανακοίνωσε στις 23 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα μια στρατηγική συνεργασία με το Atlantic Council. Μέσω αυτής της κίνησης, η εταιρεία εντάσσεται στη διεθνή κοινότητα ηγετών από τον χώρο των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της πολιτικής, οι οποίοι διαμορφώνουν την παγκόσμια ατζέντα. Παράλληλα, η Super Technologies καθίσταται ιδρυτικός εταίρος του νέου Power of Sports Center του Atlantic Council.

Η νέα συνεργασία και ο ρόλος της Super Technologies

Η Super Technologies, ως στρατηγικός εταίρος του Atlantic Council, διευρύνει τη συνεργασία της με μια διεθνή κοινότητα ηγετών. Αυτή η κοινότητα προέρχεται από τους τομείς της διακυβέρνησης, των επιχειρήσεων και της πολιτικής, και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας.

Επιπλέον, η Super γίνεται ιδρυτικός εταίρος του Power of Sports Center του Atlantic Council, αναλαμβάνοντας στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιων πρωτοβουλιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές επικεντρώνονται στον αυξανόμενο ρόλο του αθλητισμού στη διπλωματία, τη διεθνή συνεργασία, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Το Atlantic Council και το Power of Sports Center

Το Atlantic Council είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει ηγέτες από διάφορους τομείς, όπως οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και η πολιτική, με σκοπό τη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων. Η ένταξη της Super Technologies σε αυτή την κοινότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της εταιρείας.

Το Power of Sports Center αποτελεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα συναντήσεων και περιεχομένου. Ο κύριος σκοπός του είναι να διερευνήσει τον ρόλο του αθλητισμού σε διάφορους τομείς, όπως η διπλωματία, η διεθνής συνεργασία, η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη. Ως ιδρυτικός εταίρος, η Super θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της ατζέντας του κέντρου κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.

Η πλατφόρμα αυτή θα φέρει κοντά ηγέτες από τον αθλητισμό, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να εξεταστεί πώς ο αθλητισμός μπορεί να συνδέσει κοινότητες και έθνη, να ενισχύσει τον διάλογο και να δημιουργήσει ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η στρατηγική σημασία για την εταιρεία

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στην εξέλιξη της Super Technologies. Η εταιρεία αναπτύσσεται σε μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας με διευρυνόμενο διεθνές αποτύπωμα. Η κίνηση αυτή τοποθετεί τη Super σε ένα παγκόσμιο φόρουμ που ασχολείται με τις κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις.

Η συνεργασία δίνει επίσης στην εταιρεία την ευκαιρία να συνεισφέρει την εμπειρία της στη διασταύρωση του αθλητισμού, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και του διεθνούς επιχειρείν. Για τη Super, η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, όπου ο αθλητισμός αποκτά έναν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο ως πλατφόρμα διεθνούς δραστηριοποίησης.

Η υποστήριξη κορυφαίων επενδυτών

Η Super Technologies είναι μια παγκόσμια gametech εταιρεία που υποστηρίζεται από κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Blackstone και η HPS Investment Partners.

Η διεθνής κλίμακα και το επενδυτικό αποτύπωμα της Super εντάσσονται σε έναν παγκόσμιο στρατηγικό διάλογο. Η εταιρεία αξιοποιεί την παρουσία της σε δύο ηπείρους και την υποστήριξή της από τους παγκόσμιους επενδυτές. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2025 με τη συμμετοχή των Blackstone και HPS Investment Partners.

Η Super διαθέτει ένα ισχυρό ιστορικό στον τομέα της, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω από την εμπιστοσύνη και την επενδυτική στήριξη αυτών των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Με πληροφορίες από: Reader