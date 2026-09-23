Η Ελλάδα προτείνει «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος» για έσοδα έως 15 δισ. ευρώ από το 6G

Η Ελλάδα κατέθεσε μια πρόταση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύσταση μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος». Η πρωτοβουλία αυτή, που παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη στους υπουργούς της ΕΕ την Τρίτη, στοχεύει στην άντληση εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες φάσματος κινητής τηλεφωνίας 6G. Τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η ελληνική πρόταση για το φάσμα 6G

Η πρόταση της Ελλάδας για τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος» προβλέπει την αξιοποίηση ενός μέρους των εσόδων που θα προκύψουν από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες του φάσματος 6G. Αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε τεχνολογικές επενδύσεις, προσφέροντας μια νέα πηγή χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την πρόταση που εκπονήθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, το δυνητικό αρχικό οικονομικό μέγεθος από αυτή την πρωτοβουλία θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 12 και 15 δισ. ευρώ. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό αποτελεί παραδοχή σχεδιασμού και όχι επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη, ενώ δεν περιλαμβάνει τυχόν μελλοντικά έσοδα από επιλεγμένα δικαιώματα 5G.

Η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Εάν η ελληνική πρόταση γίνει αποδεκτή από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει προταθεί να ανέλθει στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για όλες τις κύριες πολιτικές της Ένωσης.

Οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού είναι δύσκολες, καθώς η ΕΕ καλείται να καλύψει νέες ανάγκες. Αυτές περιλαμβάνουν τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για υφιστάμενες πολιτικές, όπως η γεωργία και η συνοχή.

Εναλλακτικές πηγές εσόδων υπό εξέταση

Πέρα από την ελληνική πρόταση, εξετάζονται και άλλες νέες επιλογές χρηματοδότησης για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ορισμένες από αυτές απορρίπτονται από συγκεκριμένες χώρες, ενώ άλλες υποστηρίζονται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αξιοποίηση μέρους των εσόδων που αντλούν οι κυβερνήσεις της ΕΕ από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε εταιρείες.

Επίσης, εξετάζεται η διάθεση μέρους του φόρου που επιβάλλεται σε αγαθά τα οποία εισάγονται στην ΕΕ και έχουν παραχθεί σε χώρες με λιγότερο αυστηρές κλιματικές πολιτικές σε σχέση με την Ένωση. Άλλες προτάσεις αφορούν φόρο επί των μη συλλεχθέντων αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού.

Πρόσθετες προτάσεις και επόμενα βήματα

Στις επιλογές χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και μια ετήσια εφάπαξ εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και πωλούν προϊόντα εντός της ΕΕ. Περαιτέρω προτάσεις αφορούν την επιβολή εισφοράς στον υπερβολικό πλούτο, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, καθώς και στα κέρδη κεφαλαίου από κρυπτοστοιχεία ενεργητικού.

Η Ιρλανδία καλείται πλέον να εξετάσει ποιες από αυτές τις επιλογές, ή ποιος συνδυασμός τους, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν την ομόφωνη στήριξη και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Αυτή η αξιολόγηση θα γίνει ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis