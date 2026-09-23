Η εταιρεία του Τραμπ χρεώνει έως 100.000 δολάρια για προνομιακή πρόσβαση σε αναρτήσεις του Truth Social

Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια νέα υπηρεσία που προσφέρει προνομιακή πρόσβαση σε αναρτήσεις από τους λογαριασμούς Truth Social. Αυτή η πρόσβαση παρέχεται έναντι μηνιαίας συνδρομής που μπορεί να φτάσει έως και τα 100.000 δολάρια, απευθυνόμενη κυρίως σε χρηματιστές της Wall Street. Το σχέδιο αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πρώην ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να ισχυρίζονται ότι η πρακτική αυτή είναι πιθανώς εγκληματική. Παράλληλα, έχει κατατεθεί αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, η οποία ζητά την παρεμπόδιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θεωρώντας την αντισυνταγματική.

Η νέα υπηρεσία και το κόστος της

Η Trump Media & Technology Group, η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, έχει αναπτύξει και λανσάρει την υπηρεσία ροής δεδομένων Truth API. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, η εταιρεία χρεώνει τους συνδρομητές της Wall Street με ένα ποσό που φτάνει τα 100.000 δολάρια. Το αντίτιμο αυτό εξασφαλίζει «πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε αναρτήσεις από τους λογαριασμούς Truth Social με την υψηλότερη κατάταξη».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηνιαία συνδρομή για την προνομιακή πρόσβαση στις αναρτήσεις του Truth Social κυμαίνεται από 60.000 έως 100.000 δολάρια. Η προσφορά αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρηματιστές να έχουν πρόσβαση στις αναρτήσεις μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν αυτές γίνουν ευρέως διαθέσιμες, κάτι που μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Οι ισχυρισμοί για πιθανή εγκληματική ενέργεια

Μια ομάδα αποτελούμενη από 53 πρώην ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και πρακτόρους κατέθεσε σε δικαστήριο τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, μια έκθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Στην έκθεση αυτή, οι πρώην αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου υποστηρίζουν ότι η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τραμπ πιθανότατα διαπράττει εγκλήματα. Η κατηγορία αφορά την πώληση ταχύτερης πρόσβασης στις αναρτήσεις του Τραμπ σε επενδυτές της Wall Street, μια πρακτική που οι εισαγγελείς θεωρούν παράνομη.

Οι πρώην ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην πώληση πρώιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, παραβιάζει πιθανότατα μια σειρά από νόμους. Μεταξύ των νόμων αυτών συγκαταλέγονται και εκείνοι που απαγορεύουν ρητά την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών. Επισημαίνουν ότι το σχέδιο Truth Social ενέχει έναν προφανή κίνδυνο διαφθοράς, καθώς αψηφά τους κώδικες δεοντολογίας και τους ομοσπονδιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την κεφαλαιαγορά, των ομοσπονδιακών απαγορεύσεων για παράνομα κέρδη και των συγκρούσεων συμφερόντων.

Στην αναφορά τους, οι εισαγγελείς τονίζουν με σαφήνεια ότι «επειδή το σχέδιο απέχει τόσο πολύ από το να είναι νόμιμο και ενδεχομένως να είναι εγκληματικό, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανένα νόμιμο κυβερνητικό συμφέρον». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή τους ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από καμία νόμιμη σκοπιμότητα.

Η αγωγή και οι ενάγοντες

Η ροή δεδομένων Truth API έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας αγωγής που έχει κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, συγκεκριμένα στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Την αγωγή αυτή έχουν καταθέσει από κοινού το Intercept και το Freedom of the Press Foundation. Οι ενάγοντες ζητούν από το δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής διαταγής, με σκοπό να εμποδίσουν την υπηρεσία από την παροχή πρόσβασης στις αναρτήσεις του Προέδρου Τραμπ.

Το βασικό επιχείρημα των εναγόντων είναι ότι η νέα αυτή υπηρεσία είναι αντισυνταγματική, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές. Η αγωγή στρέφεται εναντίον του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, των βοηθών του Νάταλι Χαρπ και Νταν Σκαβίνο, καθώς και του Λευκού Οίκου συνολικά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ενάγοντες θεωρούν την πρακτική αυτή ως ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά την κυβερνητική διαφάνεια και τη δεοντολογία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής, η πώληση πρόωρης πρόσβασης σε αναρτήσεις του Truth Social χαρακτηρίζεται ως «βαθιά διεφθαρμένη». Επιπλέον, αναφέρεται ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, θέτοντας ζήτημα συνταγματικότητας της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επικείμενη ακρόαση στο Μανχάταν

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με την ακρόαση σχετικά με το αίτημα για την έκδοση προκαταρκτικής διαταγής. Η ακρόαση αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου. Θα διεξαχθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που βρίσκεται στο Μανχάταν, όπου οι διάδικοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit