Οι πρώτες παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα νοικοκυριά στρέφονται στην αναζήτηση των πιο οικονομικών λύσεων για τη θέρμανση των σπιτιών τους ενόψει του χειμώνα.

Η κίνηση στην αγορά και οι τιμές στην Αθήνα

Σύμφωνα με τον έμπορο καυσόξυλων, Γιώργο Πασχαλίδη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤNews, η κίνηση στην αγορά ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και είναι πιο έντονη σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Οι τιμές των καυσόξυλων στην Αθήνα ξεκινούν περίπου από τα 120 ευρώ το κυβικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν έως και τα 170 ευρώ.

Ο κ. Πασχαλίδης συμβουλεύει τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς μπορούν να βρουν τιμές που ξεκινούν από τα 120 ευρώ. Εκτιμά ότι ένα νοικοκυριό που διαθέτει ενεργειακό τζάκι μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του για τον χειμώνα με τέσσερα έως πέντε κυβικά ξύλων. Το συνολικό κόστος για αυτή την ποσότητα υπολογίζεται περίπου στα 500 ευρώ, ανάλογα πάντα με την τιμή αγοράς και την ένταση της χρήσης.

Δημοφιλείς επιλογές και οικονομία στην κατανάλωση

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ο κ. Πασχαλίδης ανέφερε ότι η δρυς αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Ο λόγος είναι ότι η δρυς έχει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην οικονομία της κατανάλωσης και να προσφέρει πιο αποδοτική θέρμανση.

Η κατάσταση στην Καστοριά και οι αυξήσεις

Αντίστοιχα, στην Καστοριά, ο έμπορος ξυλείας Δημήτρης Τσουλούφιας δήλωσε στο ΕΡΤNews ότι η ζήτηση αυξήθηκε απότομα το τελευταίο διάστημα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ξαφνική αλλαγή των καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκε στην περιοχή. Οι τιμές των καυσόξυλων στην Καστοριά κυμαίνονται από 150 έως 160 ευρώ τον τόνο.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, οι τιμές αυτές καταγράφουν μια αύξηση της τάξης των 10 ευρώ. Η αυξημένη ζήτηση και οι διαφοροποιήσεις στις τιμές αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς καυσόξυλων στην περιοχή.

Η πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης

Παράλληλα με την αγορά καυσόξυλων, υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στις 15 Οκτωβρίου. Σχεδιάζεται να διατεθεί σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την ακριβή τιμή και τα μέτρα στήριξης αναμένονται σύντομα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr