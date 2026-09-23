Η ανησυχία για τις τιμές ενέργειας στην ΕΕ και οι προτάσεις Αθήνας και Παρισιού

Η ανησυχία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνεται λόγω των επιπτώσεων από το ράλι των τιμών στην ενέργεια, με το τοπίο να είναι αχαρτογράφητο. Η Αθήνα και το Παρίσι προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν αρχικά στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας και στη συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών.

Οι ευρωπαϊκές συζητήσεις σε Δουβλίνο και Βρυξέλλες

Τα αιτήματα για ευρωπαϊκή παρέμβαση στις τιμές της ενέργειας θα συζητηθούν σε πρώτη φάση στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς η ανησυχία για τις επιπτώσεις του ράλι των τιμών εντείνεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, οι προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού «αρμαγεδδώνα» θα τεθούν σε επίπεδο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής. Η Σύνοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να αναμετρηθούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Οι προτάσεις του Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τις τιμές στην ενέργεια, αν και σε διαφορετική κατεύθυνση από την Ελλάδα. Χτες, απέστειλε επιστολή στην Κομισιόν, ζητώντας μεγαλύτερη χαλάρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών κανόνων με στόχο φθηνότερα καύσιμα για τους καταναλωτές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μακρόν προτείνει στην Επιτροπή να επανεξετάσει τον μηχανισμό κοινών αγορών αερίου της Ε.Ε., ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απαγκίστρωση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ζητά επίσης αυτή η πρακτική να επεκταθεί στο ντίζελ και στα καύσιμα αεροσκαφών, με σκοπό τη διασφάλιση επάρκειας και καλύτερων τιμών στην αγορά.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν προσωρινά ορισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας καυσίμων. Αυτό θα επέτρεπε στα διυλιστήρια να παράγουν περισσότερα καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ, σε μια περίοδο που οι εταιρείες διακίνησης πετρελαίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιβεβαίωση των παραδόσεων.

Οι διεκδικήσεις της Αθήνας και η στάση της Γερμανίας

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει στις Βρυξέλλες να υπάρξει εξαίρεση στην οροφή των δαπανών, για όσο θα κρατήσει η ενεργειακή κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία νέου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν.

Στην ίδια γραμμή με την Ελλάδα, όσον αφορά την εξαίρεση στην οροφή των δαπανών, βρίσκεται και η Γερμανία. Ωστόσο, τα μηνύματα που φτάνουν στην Αθήνα σχετικά με τις διεκδικήσεις αυτές δεν «γεννούν» αισιοδοξία, προκαλώντας προβληματισμό στην κυβέρνηση.

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τον ΕΦΚ

Την ίδια ώρα, μεγαλώνει η ανησυχία και ο προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τον ορατό κίνδυνο που εγκυμονεί το ράλι των τιμών στην ενέργεια. Το νέο κύμα ακρίβειας που δημιουργείται από τις αυξήσεις αυτές, εκφράζεται φόβος ότι μπορεί να «τινάξει στον αέρα» τον προεκλογικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας ενδέχεται να εξανεμίσουν τα όποια κέρδη είχαν προκύψει από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πιέσεις στην οικονομική πολιτική της χώρας.

Το σενάριο της μείωσης του ΕΦΚ χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη

Αν η Αθήνα αποφασίσει να προχωρήσει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μόνη της, χωρίς να έχει εξασφαλίσει νέο δημοσιονομικό χώρο από την Ευρώπη, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει είτε να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη ή εξαγγελία, είτε να αυξήσει κάποιον άλλο φόρο.

Αρμόδια στελέχη εξηγούν ότι το σενάριο της αύξησης κάποιου άλλου φόρου είναι κάτι που η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να συζητήσει. Η αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, χωρίς να διαταραχθεί ο δημοσιονομικός σχεδιασμός, παραμένει μια κεντρική πρόκληση για την ελληνική πολιτική ηγεσία.

Με πληροφορίες από: Newsit