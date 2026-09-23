Η Μεσόγειος ΑΕ στοχεύει στην 7η τάξη εργοληπτικού πτυχίου με ανεκτέλεστο 238 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Μεσόγειος ΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου της για την αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου, με απώτερο στόχο την απόκτηση της 7ης τάξης. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά της να αναλαμβάνει μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα στο μέλλον. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα έργων για τα επόμενα χρόνια, ενώ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025 δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη.

Στόχος η 7η τάξη εργοληπτικού πτυχίου

Η Μεσόγειος ΑΕ ετοιμάζεται να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των κατασκευαστικών έργων, θέτοντας ως στόχο την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Η εταιρεία προετοιμάζει τον απαραίτητο φάκελο για την αναβάθμιση του πτυχίου της, μια διαδικασία που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα της επιτρέψει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού και πολυπλοκότητας.

Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Μεσόγειος ΑΕ και να της ανοίξει νέες ευκαιρίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα των κατασκευών.

Σημαντικό ανεκτέλεστο και ορατότητα

Η προσπάθεια για αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων. Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2026, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μαζί με τις συμβάσεις που βρίσκονται προς υπογραφή, ξεπερνούσε τα 238 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το σημαντικό απόθεμα έργων δημιουργεί αξιοσημείωτη ορατότητα για τον κύκλο εργασιών της Μεσόγειος ΑΕ για τις επόμενες χρήσεις, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό έσοδο και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας.

Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων και εστίαση στους υδάτινους πόρους

Παράλληλα με τους αναπτυξιακούς της στόχους, η Μεσόγειος ΑΕ προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, διαχωρίστηκαν οι κατασκευές από τον τομέα ανάκτησης και ανακύκλωσης. Ο συγκεκριμένος κλάδος της ανάκτησης και ανακύκλωσης αποσχίστηκε και μεταφέρθηκε πλήρως στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία, Μεσόγειος Aqua.

Η μητρική εταιρεία, Μεσόγειος ΑΕ, επικεντρώνεται πλέον περισσότερο στην κατασκευή έργων που σχετίζονται με τους υδάτινους πόρους. Η επιλογή αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ανάγκες για έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης νερού αυξάνονται συνεχώς. Ένα σημαντικό μέρος των σχετικών επενδύσεων υλοποιείται μέσω δημόσιων συμβάσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ήδη από το 2025, η Μεσόγειος υπέγραψε Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για τη διαχείριση του αρδευτικού συστήματος στην Υπέρεια Λάρισας, προσθέτοντας ένα ακόμη έργο στο χαρτοφυλάκιό της και ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα αυτό.

Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη

Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου και η στρατηγική αναδιάρθρωση συνοδεύονται από σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Μεσόγειος ΑΕ αυξήθηκε το 2025 κατά 30%, φτάνοντας τα 95,04 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 73,34 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Αν συνυπολογιστούν και οι δραστηριότητες που έχουν πλέον διακοπεί ή μεταφερθεί, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 106,96 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα συνολικά EBITDA ανήλθαν στα 15,65 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από: Topontiki