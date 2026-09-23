Ηλεκτρονικές πληρωμές: Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου τα φορολογικά κίνητρα

Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με τη συνέχιση ή την κατάργηση δύο φορολογικών κινήτρων που έχουν θεσπιστεί με στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους, αφορούν κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Η απόφαση θα επηρεάσει χιλιάδες φορολογούμενους και επαγγελματίες.

Η απόφαση για τα φορομπόνους

Η κυβέρνηση είχε θεσπίσει το 2022 δύο φορομπόνους με σκοπό την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν σε κλάδους που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Καθώς η ισχύς τους παύει στο τέλος του τρέχοντος έτους, το οικονομικό επιτελείο καλείται να αποφασίσει για τη διατήρηση ή μη αυτών των κινήτρων.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, εξετάζεται η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Παράλληλα, αναλύεται και το μέτρο που προβλέπει ότι οι ιατρικές δαπάνες μετράνε διπλά στην κάλυψη του απαιτούμενου ορίου των ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μέτρων

Η λήψη απόφασης για την παράταση, τροποποίηση ή ενδεχόμενη κατάργηση των δύο αυτών φοροεκπτώσεων θα βασιστεί σε συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα βασικό βαρόμετρο θα αποτελέσουν τα στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές στους «επίμαχους» κλάδους της αγοράς, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το 2022 και μετά.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στο «κενό ΦΠΑ», καθώς και τα περιθώρια που υπάρχουν για περαιτέρω απόδοση των μέτρων στην ευρύτερη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής. Όλα αυτά τα δεδομένα θα τεθούν στο «μικροσκόπιο» του οικονομικού επιτελείου.

Η έκπτωση 30% για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών

Ένα από τα μέτρα που βρίσκονται υπό εξέταση είναι η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται από το 2022 και η ισχύς του καλύπτει και τα εισοδήματα του 2026.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μέτρου, ποσό ίσο με το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελμάτων, αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Το ανώτατο όριο αυτής της έκπτωσης έχει οριστεί στα 5.000 ευρώ ετησίως. Στη λίστα των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στο μέτρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κομμωτήρια και ταξί.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το μέτρο είναι η παροχή ενός ισχυρού οικονομικού κινήτρου στους καταναλωτές. Στόχος είναι οι πολίτες να προτιμούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές και να ζητούν απόδειξη για συναλλαγές, ιδιαίτερα σε τομείς όπου θεωρείται αυξημένος ο κίνδυνος απόκρυψης εισοδήματος.

Το αυξημένο μπόνους για τις ιατρικές δαπάνες

Το δεύτερο μέτρο που εξετάζεται αφορά το αυξημένο μπόνους για τις ιατρικές δαπάνες. Αυτό το μπόνους εφαρμόζεται όταν οι πληρωμές για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Οι εν λόγω δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο, προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το όριο αυτό αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου. Για να γίνει πιο κατανοητό, ένα παράδειγμα που δίνεται είναι ότι μία ηλεκτρονική πληρωμή ύψους 300 ευρώ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες προσμετράται ως δαπάνη 600 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Με πληροφορίες από: Enikos