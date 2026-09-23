Αλλαγές σε τεκμαρτό εισόδημα και ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου

Νέες ρυθμίσεις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, όσοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις δωρεάν εφαρμογές timologio ή myDATAapp θα περάσουν στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο του myDATA στην προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνδέονται με το τεκμαρτό εισόδημα.

Η επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Από την 1η Οκτωβρίου, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σε μια νέα κατηγορία επιχειρήσεων. Αυτή η αλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως αυτά δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος του 2023. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εντάσσονται στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για όσους εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio ή myDATAapp από την ημερομηνία αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων». Αυτή η διευκόλυνση αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την απλοποίηση των διαδικασιών, δίνοντας παράλληλα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μια πιο άμεση εικόνα των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Ο ρόλος του myDATA στο τεκμαρτό εισόδημα

Το σύστημα myDATA, αν και δεν καταργεί άμεσα το τεκμαρτό εισόδημα, αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό «κλειδί» για τους συνεπείς επαγγελματίες. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, το myDATA μπορεί να οδηγήσει στην απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που προκύπτουν λόγω τζίρου και μισθοδοσίας. Το βασικό ελάχιστο εισόδημα εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό και τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης.

Η ενίσχυση του myDATA μέσω της επέκτασης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης φορολογικής μετάβασης. Σκοπός είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η δημιουργία ενός πιο δίκαιου και διαφανούς φορολογικού συστήματος, με το myDATA να λειτουργεί ως εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Προθεσμίες και μεταβατικές διατάξεις

Μέσα σε λίγες ημέρες, συναντώνται δύο σημαντικές όψεις των φορολογικών αλλαγών. Στις 29 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η τελευταία προθεσμία για την αμφισβήτηση του φετινού τεκμαρτού εισοδήματος, η οποία αφορά συγκεκριμένη μερίδα φορολογουμένων. Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου, όπως προαναφέρθηκε, επεκτείνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» απαιτείται από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο, η οποία διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτή η περίοδος τους επιτρέπει να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν παραστατικά χρησιμοποιώντας παράλληλα και τους υφιστάμενους τρόπους. Η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως τις 12 Οκτωβρίου.

Εξαιρέσεις και λοιπές υποχρεώσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις δήλωσης για όσους επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης παραμένουν σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τις δωρεάν εφαρμογές timologio ή myDATAapp, αλλά συνεργάζονται με κάποιον πάροχο, πρέπει να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες δήλωσης.

Επιπλέον, δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο έκδοσης αποδείξεων για τις συναλλαγές λιανικής με τελικούς καταναλωτές. Οι υφιστάμενες διαδικασίες για αυτές τις συναλλαγές συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά. Ήδη, 591.382 επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία τους, υπογραμμίζοντας την προοδευτική ενσωμάτωση των ψηφιακών διαδικασιών.

Το μέλλον του τεκμαρτού εισοδήματος

Η πλήρης κατάργηση του βασικού τεκμαρτού εισοδήματος τοποθετείται σε ένα επόμενο στάδιο, καθώς απαιτείται πρώτα η πλήρης ωρίμανση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ψηφιακών δελτίων αποστολής και του συστήματος myDATA. Τα υπάρχοντα σενάρια προβλέπουν αυτή την εξέλιξη για τις φορολογικές δηλώσεις του 2028, οι οποίες θα αφορούν το φορολογικό έτος 2027.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση περιορίζεται στην κατάργηση του τμήματος του τεκμαρτού που υπερβαίνει τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες. Παράλληλα, αφήνονται ανοιχτές νέες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την πρόοδο της ψηφιοποίησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, σηματοδοτώντας μια δυναμική πορεία στις φορολογικές πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Newsit