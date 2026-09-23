Η ΑΛΟΥΜΥΛ υπερδιπλασίασε τα κέρδη της το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η ΑΛΟΥΜΥΛ, υπό την ηγεσία του Γιώργου Μυλωνά, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στον ενοποιημένο τζίρο όσο και στην κερδοφορία. Η εταιρεία υπερδιπλασίασε τα καθαρά της κέρδη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πορεία εξόδου από την αναδιάρθρωση χρέους του 2020. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα φάση ανάπτυξης για τον όμιλο, ο οποίος ενισχύει την παραγωγική του παρουσία και εκτός Ελλάδας.

Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με αύξηση του ενοποιημένου τζίρου κατά 16%, φτάνοντας τα 288,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η πιο σημαντική μεταβολή καταγράφηκε στην κερδοφορία του ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ, καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τις πωλήσεις.

Συγκεκριμένα, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 45,25%, φτάνοντας τα 43,4 εκατ. ευρώ, από 29,9 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το σχετικό περιθώριο EBITDA παρουσίασε άνοδο, ανεβαίνοντας στο 15,06% από 12,02%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 63,78%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,75%, φτάνοντας τα 30 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση περιθωρίων και έλεγχος εξόδων

Η ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΑΛΟΥΜΥΛ οφείλεται και στη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 28,6%, φτάνοντας τα 82,7 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 28,69% από 25,87%.

Παράλληλα, ο όμιλος επέδειξε αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών του εξόδων. Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 8,84%, δηλαδή με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό από την αύξηση των πωλήσεων. Επιπλέον, οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές περιορίστηκαν σημαντικά στα 400.000 ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Ανάπτυξη από Ελλάδα και διεθνείς αγορές

Η ανάπτυξη του ομίλου προήλθε τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από τις διεθνείς δραστηριότητές του. Οι εγχώριες πωλήσεις προς τρίτους παρουσίασαν αύξηση κατά 18,73%, φτάνοντας τα 99,3 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στις χώρες εκτός Βαλκανίων, όπου η άνοδος έφτασε το 21,2%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 128,6 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες αγορές αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 45% του ενοποιημένου τζίρου της ΑΛΟΥΜΥΛ. Στην περιοχή των Βαλκανίων, η αύξηση ήταν σαφώς ηπιότερη, καταγράφοντας άνοδο 2,62%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 60,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές και αναχρηματοδότηση δανεισμού

Μετά τα ενθαρρυντικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, η ΑΛΟΥΜΥΛ επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η έξοδος από την αναδιάρθρωση χρέους του 2020 βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα, γεγονός που δημιουργεί νέες προοπτικές για τον όμιλο.

Ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα του ομίλου έχει η αναχρηματοδότηση του δανεισμού. Παράλληλα, η ΑΛΟΥΜΥΛ ενισχύει την παραγωγική της παρουσία εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεθνή επέκταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki