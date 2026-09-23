Η συνεργασία ΣΥΝΚΑ – Μασούτης στην Κρήτη αποτυπώνεται σε αυξημένα κέρδη και επενδύσεις

Τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας που άλλαξε τις ισορροπίες στο λιανεμπόριο της Κρήτης, η συνεργασία του ΣΥΝΚΑ με τη Διαμαντής Μασούτης αρχίζει να αποτυπώνεται πολύ πιο καθαρά στους αριθμούς. Το εταιρικό σχήμα που δημιουργήθηκε από τις δύο πλευρές, η ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ, έκλεισε το 2025 με τζίρο που ξεπέρασε τα 183 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκε θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας και σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Εντυπωσιακή άνοδος στην κερδοφορία του 2025

Ο κύκλος εργασιών της κοινής εταιρείας για το 2025 αυξήθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 183,09 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 176,02 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το 2024. Η πιο σημαντική αλλαγή, ωστόσο, παρατηρείται στην τελευταία γραμμή του ισολογισμού, όπου τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,61 εκατομμύρια ευρώ το 2025, σημειώνοντας μεγάλη άνοδο από τα μόλις 101.800 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,7%, φτάνοντας τα 6,02 εκατομμύρια ευρώ, από 4,37 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Επιπλέον, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) έφτασαν τα 3,71 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 76,8%.

Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους και δανεισμού

Στη βελτίωση της τελικής κερδοφορίας συνέβαλε σημαντικά και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι χρεωστικοί τόκοι της εταιρείας περιορίστηκαν κατά 17,4%, διαμορφούμενοι στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο τραπεζικός δανεισμός της ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ μειώθηκε κατά 13,8%, γεγονός που ενισχύει την οικονομική της θέση.

Νέες επενδύσεις και εκσυγχρονισμός υποδομών

Παρά την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η εταιρεία δεν επιβραδύνει τις επενδυτικές της δραστηριότητες. Μέσα στο 2025, τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο κατάστημα στην περιοχή των Περιβολίων Χανίων, διευρύνοντας περαιτέρω το δίκτυο της. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συνολικές προσθήκες σε ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας προσέγγισαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών.

Η στρατηγική σημασία της συνεργασίας

Η συμφωνία μεταξύ ΣΥΝΚΑ και Διαμαντής Μασούτης, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2022, προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στην οποία και οι δύο πλευρές συμμετέπουν με ποσοστό 50%. Για την αλυσίδα Μασούτης, η κίνηση αυτή αποτέλεσε την είσοδό της στην ιδιαίτερα σημαντική αγορά της Κρήτης, επεκτείνοντας το γεωγραφικό της αποτύπωμα.

Από την πλευρά του ΣΥΝΚΑ, η συνεργασία άνοιξε την πόρτα σε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και σε ένα ευρύτερο εμπορικό δίκτυο, ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά. Η πορεία της ΣΥΝΚΑ έχει ιδιαίτερη σημασία και λόγω των ευρύτερων ανακατατάξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπου ο όμιλος Μασούτη διευρύνει σταθερά το αποτύπωμά του και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων εντείνεται μέσω νέων καταστημάτων, εξαγορών και συνεργασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki