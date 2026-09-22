«Βαρυχειμωνιά» για τα νοικοκυριά: στα ύψη οι τιμές σε πετρέλαιο και καυσόξυλα

Ο φετινός χειμώνας προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολος για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας να συγκρατήσει τις αυξήσεις, τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και τα καυσόξυλα καταγράφουν σημαντική άνοδο. Η κατάσταση αυτή οδηγεί χιλιάδες οικογένειες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τη θέρμανση των σπιτιών τους.

Οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ο πήχης για την τελική τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης έχει τεθεί κάτω από τα 1,75 λεπτά, ωστόσο οι φορείς της αγοράς κάνουν λόγο για έναν βαρύ χειμώνα όσον αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η πολύ αυξημένη τιμή σε σύγκριση με την περσινή χρονιά αναμένεται να δημιουργήσει δυσκολίες σε χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία ήδη ψάχνουν τρόπους να διατηρήσουν τα σπίτια τους ζεστά.

Επιπλέον, όσες πολυκατοικίες διαθέτουν κεντρική θέρμανση και αποφασίσουν να ανάψουν φέτος τον καυστήρα τους, αναμένεται να το πράξουν με μεγάλη φειδώ, περιορίζοντας τις ώρες λειτουργίας. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των στοιχείων της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 2025 το 18,1% των πολιτών δήλωσε αδυναμία να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημαντική αύξηση στο κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο

Σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή, Μιχάλη Χριστοδουλίδη, το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο έχει εκτοξευθεί. Για ένα τυπικό διαμέρισμα στο λεκανοπέδιο Αθηνών, με μέτρια μόνωση και λειτουργία του συστήματος θέρμανσης για 8-10 ώρες την ημέρα, η διαφορά είναι αισθητή.

Ειδικότερα, το περσινό κόστος θέρμανσης ανερχόταν στα 165 ευρώ, ενώ φέτος αναμένεται να φτάσει τα 262 ευρώ. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον 97 ευρώ για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβαρύνοντας σημαντικά τους καταναλωτές.

Ανοδική πορεία και για τα καυσόξυλα

Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά επεκτείνονται και στα καυσόξυλα, τα οποία αποτελούν εναλλακτική λύση για πολλά νοικοκυριά. Οι τιμές τους έχουν επίσης ανέβει, δημιουργώντας επιπρόσθετο βάρος.

Συγκεκριμένα, η τιμή της οξιάς κυμαίνεται πλέον περίπου μεταξύ 100 έως 140 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Η ελιά πωλείται μεταξύ 120 έως 150 ευρώ το κυβικό μέτρο, ενώ το πεύκο διατίθεται στην αγορά με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 130 ευρώ το κυβικό μέτρο. Αυτές οι αυξήσεις επηρεάζουν όσους βασίζονται σε αυτή τη μορφή θέρμανσης.

Περιορισμός βασικών αναγκών για την πληρωμή λογαριασμών

Η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι πάνω από τα μισά νοικοκυριά στην Ελλάδα αναγκάζονται να περιορίσουν ακόμη και την κατανάλωση βασικών τροφίμων. Αυτό γίνεται προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος και θέρμανσης, αναδεικνύοντας το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος.

Επιπλέον, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας δεν αφορούν μόνο το πετρέλαιο και τα καυσόξυλα. Όσοι χρησιμοποιούν άλλους τρόπους θέρμανσης, όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο ή ηλεκτρικές συσκευές, θα δουν επίσης τους λογαριασμούς τους να ανεβαίνουν, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr