Τουρκία: Ελέγχονται 253.000 άτομα για το σκάνδαλο που «βύθισε» το χρηματιστήριο

Νέες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία σχετικά με το σκάνδαλο που προκάλεσε την κατακόρυφη πτώση του χρηματιστηρίου της χώρας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Akın Gürlek, προέβη σε ενημέρωση μέσω ανάρτησης στο X, γνωστοποιώντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στο πάγωμα λογαριασμών στελεχών funds. Στο πλαίσιο των ερευνών, ελέγχονται 253.000 άτομα για πιθανή συμμετοχή στο σκάνδαλο που επηρέασε αρνητικά το τουρκικό χρηματιστήριο.

Οι αρχές έχουν διαπιστώσει την απόκτηση αθέμιτων κερδών ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε 318 εκατομμύρια δολάρια. Για το περιστατικό αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα εναντίον 825 ατόμων, με τις επιχειρήσεις και τις ανακρίσεις να συνεχίζονται σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας.

Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου

Το σκάνδαλο ξεκίνησε να απασχολεί την κοινή γνώμη στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν το τουρκικό χρηματιστήριο υπέστη καταποντισμό. Ο δείκτης BIST 100 σημείωσε τη μεγαλύτερη διήμερη υποχώρησή του από τον Φεβρουάριο του 2023, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές.

Η συνεδρίαση της συγκεκριμένης ημέρας διακόπηκε, με τον δείκτη να κλείνει τελικά με απώλειες της τάξης του -5,54%. Αυτή η σημαντική πτώση αποτέλεσε το έναυσμα για τις εκτεταμένες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις τουρκικές αρχές.

Έρευνα για το σκάνδαλο των funds

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Akın Gürlek, η κυβέρνηση έχει λάβει άμεσα μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί στελεχών funds, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο που οδήγησε στην πτώση του χρηματιστηρίου.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε 253.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν συμμετοχή στο σκάνδαλο των funds. Μέσω αυτής της μεθόδου, διαπιστώθηκε η απόκτηση αθέμιτων κερδών ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον 825 ατόμων σε σχέση με το περιστατικό.

Ευρύτερη δράση κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Akın Gürlek, στην ανάρτησή του, τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης, υπό την ηγεσία του Προέδρου Recep Tayyip Erdoğan, για την καταπολέμηση δομών που αποκτούν προσωπικά δεδομένα με παράνομους τρόπους. Αυτές οι δομές φέρονται να μετατρέπουν τις δυσκολίες των πολιτών σε πηγή κέρδους και να εκμεταλλεύονται το νομικό σύστημα για την απόκτηση αθέμιτων ωφελειών.

Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας, διεξάγεται έρευνα υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραφείου Ερευνών της Εισαγγελίας της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Επαρχιακής Χωροφυλακής Κωνσταντινούπολης.

Το κύκλωμα των προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι προσωπικά δεδομένα πολιτών που είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους. Αυτές οι πληροφορίες φέρονται να διαβιβάστηκαν σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία και εταιρείες συμβούλων ζημιών.

Από τους ελέγχους της Αρχής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) και της Ρυθμιστικής και Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Ιδιωτικής Συνταξιοδότησης (SEDDK), προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκαν ασυνήθιστες μεταφορές χρημάτων σε διάφορους επαγγελματίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ορισμένοι αστυνομικοί, διαιτητές, υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστικοί πράκτορες, πραγματογνώμονες, τεχνίτες φανοποιίας και βαφής, καθώς και υπάλληλοι συνεργείων.

Επιχειρήσεις και συλλήψεις σε τέσσερις πόλεις

Στο πλαίσιο της έρευνας για την αθέμιτη απόκτηση πληρεξουσίων και κερδών, διαπιστώθηκε ότι ελήφθησαν πληρεξούσια από 253.000 άτομα μέσω επίμονων τηλεφωνικών κλήσεων και παραπλανητικών δηλώσεων. Με αυτή τη μέθοδο, εκτιμάται ότι αποκτήθηκαν αθέμιτα κέρδη ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων λιρών.

Σε σχέση με αυτά τα ευρήματα, έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον 825 ατόμων. Το πρωί, ξεκίνησαν ταυτόχρονες έρευνες και συλλήψεις σε 6 δικηγορικά γραφεία και 20 εταιρείες σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σακάρια και Γκαζιαντέπ. Ο υπουργός Gürlek συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή διεξαγωγή της σημαντικής αυτής έρευνας.

Με πληροφορίες από: Newsit