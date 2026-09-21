Η BYD αναζητά τοποθεσία για το δεύτερο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο

Η κινεζική εταιρεία BYD επιταχύνει τα σχέδιά της για την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αναζητώντας ενεργά την τοποθεσία για το δεύτερο εργοστάσιο επιβατικών μοντέλων της στην ήπειρο. Στόχος της είναι η απόκτηση και αναβάθμιση μιας υφιστάμενης μονάδας συναρμολόγησης, ώστε να τεθεί γρήγορα σε πλήρη λειτουργία. Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων είναι η Ισπανία και η Γαλλία.

Επιτάχυνση των σχεδίων παραγωγής στην Ευρώπη

Η BYD, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την αρχική παραγωγή στην Ουγγαρία, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με μια δεύτερη παραγωγική μονάδα. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην αγορά μιας ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης, με σκοπό την ταχεία αναβάθμιση και επαναφορά της σε πλήρη λειτουργία.

Αυτή η προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της διαμόρφωσης νέων κανόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοί ως «Made in Europe». Οι κανόνες αυτοί αναμένεται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται εντός της Ε.Ε. Παρόλο που βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ ακόμη και από το επόμενο έτος.

Ισπανία και Γαλλία οι επικρατέστερες επιλογές

Σύμφωνα με τον Αλφρέντο Αλταβίλα, σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, η Ισπανία και η Γαλλία αποτελούν αυτή τη στιγμή τις πιο άμεσα υλοποιήσιμες επιλογές για την εγκατάσταση του νέου εργοστασίου. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας είναι το κόστος αναβάθμισης της μονάδας.

Η BYD αναζητά μια εγκατάσταση που μπορεί να αγοραστεί άμεσα και να επανέλθει σε παραγωγική λειτουργία με ταχύτητα, απαιτώντας σχετικά περιορισμένη επένδυση για την αποκατάστασή της. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην εταιρεία να μειώσει αισθητά τον χρόνο εισόδου στην παραγωγή, σε σύγκριση με την κατασκευή ενός εργοστασίου από μηδενική βάση.

Η επιλογή της αγοράς υφιστάμενων μονάδων αποτελεί μια ευρύτερη τάση μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Πολλές από αυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν παραγωγικό αποτύπωμα στην Ευρώπη πριν την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η στρατηγική της BYD και ο ανταγωνισμός στην αγορά

Η BYD, ωστόσο, διαφοροποιείται από άλλες κινεζικές εταιρείες ως προς την προσέγγισή της. Ενώ άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει συμφωνίες για κοινή χρήση γραμμών παραγωγής, η BYD επιθυμεί την πλήρη ιδιοκτησία μιας μονάδας. Αυτό της επιτρέπει να ελέγχει η ίδια την αναβάθμιση και την παραγωγή.

Για παράδειγμα, η Leapmotor και η Dongfeng έχουν ήδη συμφωνίες με τη Stellantis για κοινή χρήση γραμμών παραγωγής στην Ισπανία και τη Γαλλία αντίστοιχα. Επίσης, η Geely συνεργάζεται με τη Ford στην Ισπανία, ενώ η Chery έχει συμμαχήσει με τοπικό εταίρο για να αναλάβει ένα παλιό εργοστάσιο της Nissan, επίσης στην Ισπανία.

Η BYD εκτιμά ότι, προκειμένου να υποστηρίξει τους στόχους ανάπτυξής της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα χρειαστεί σε βάθος χρόνου τρία εργοστάσια συναρμολόγησης και μία μονάδα παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη.

Η περίπτωση της Ιταλίας και η τελική απόφαση

Η Ιταλία παραμένει στο κάδρο των πιθανών επιλογών, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο Αλφρέντο Αλταβίλα τη χαρακτήρισε ως «plan B» για την BYD. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η Stellantis, η μόνη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία με μονάδες παραγωγής στη χώρα, δεν εμφανίζεται πρόθυμη να πουλήσει εργοστάσια.

Αυτή η συνθήκη εξηγεί γιατί η BYD στρέφει περισσότερο την προσοχή της προς την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου οι συνθήκες φαίνεται να είναι απλούστερες και οι πιθανές λύσεις περισσότερο άμεσες. Η εταιρεία αναμένει να επιλέξει την τοποθεσία της δεύτερης ευρωπαϊκής της μονάδας έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta