Ο Δημήτρης Οικονόμου, παρουσιαστής της εκπομπής «Σήμερα» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τους τίτλους του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα αθλητικά. Ο κ. Οικονόμου, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τα φιλο-ολυμπιακά του αισθήματα, σχολίασε την πρωτιά του Παναθηναϊκού στη Super League, γεγονός που οδήγησε σε έναν έντονο διάλογο με τους φιλοξενούμενους της εκπομπής. Αρχικά ανέφερε έναν συγκεκριμένο αριθμό τίτλων, τον οποίο στη συνέχεια διόρθωσε, ενώ η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την αναφορά στον πραγματικό αριθμό των κατακτήσεων του ερυθρόλευκου συλλόγου.

Η αθλητική συζήτηση στον αέρα του ΣΚΑΪ

Δεν είναι η πρώτη φορά που στα στούντιο του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σήμερα», η κουβέντα στρέφεται σε αθλητικά θέματα. Ο παρουσιαστής, Δημήτρης Οικονόμου, εκμεταλλεύεται συχνά την ευκαιρία για να ρίξει «οπαδικές μπηχτές» στους φιλοξενούμενους του, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα έντονα φιλο-ολυμπιακά του αισθήματα.

Αυτή η συνήθεια επαναλήφθηκε και σήμερα, με τον κ. Οικονόμου να σχολιάζει την τρέχουσα πρωτιά του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Super League. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για να ξεκινήσει ένας διάλογος με αθλητικό περιεχόμενο, όπου οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις και σχόλια γύρω από την πορεία των ομάδων.

Οι «μπηχτές» και οι αντιδράσεις των συνομιλητών

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χ. Ιωάννου προκάλεσε τον Δημήτρη Οικονόμου, λέγοντας: «Εκεί που νόμιζες ότι σαν Ολυμπιακός έχεις αυτοδυναμία και είσαι μόνιμος πρωταθλητής, τα πράγματα αλλάζουν». Ο κ. Οικονόμου, μη κρύβοντας την απογοήτευσή του από την πρόσφατη εικόνα της αγαπημένης του ομάδας, παραδέχτηκε χαρακτηριστικά: «Έβλεπα Ολυμπιακό χτες και ήθελα να κλείσω την τηλεόραση, έβαλα να δω ειδήσεις».

Στον διάλογο παρενέβη και ο Πορτοσάλτε, ο οποίος σχολίασε τη γενικότερη φύση της ζωής και των εξελίξεων, αναφέροντας: «Στη ζωή υπάρχει και η άνοδος και η πτώση. Ολόκληρες αυτοκρατορίες έπεσαν...». Οι παρατηρήσεις αυτές ενίσχυσαν τον τόνο της συζήτησης γύρω από τις αθλητικές επιδόσεις και την κυκλική πορεία των επιτυχιών και των αποτυχιών στον αθλητισμό.

Η αρχική δήλωση για τον αριθμό των τίτλων

Σε αυτό το σημείο της εκπομπής, ο παρουσιαστής, με τα γνωστά ερυθρόλευκα αισθήματα, αποφάσισε να απαντήσει στις προκλήσεις των συνομιλητών του. Σήκωσε το γάντι και, με εμφανή την πεποίθηση για την υπεροχή του Ολυμπιακού, δήλωσε: «Ας κάνουμε και ένα διάλειμμα, δεν πειράζει. Συμβαίνει μετά από 86 τίτλους που έχουμε πάρει. Τον Ολυμπιακό για να τον φτάσετε θέλετε 2-3 ζωές».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε περαιτέρω σχόλια και συζητήσεις εντός του τηλεοπτικού πλατό, εστιάζοντας στον αριθμό των κατακτήσεων του Ολυμπιακού και την εκτιμώμενη απόσταση που χωρίζει τον σύλλογο από τους αντιπάλους του, σύμφωνα πάντα με την άποψη του κ. Οικονόμου.

Η διόρθωση και τα «μαθηματικά» του παρουσιαστή

Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης Οικονόμου φρόντισε να επανέλθει στο θέμα των τίτλων, προκειμένου να διορθώσει τον αρχικό του ισχυρισμό και να δώσει έναν αναθεωρημένο αριθμό. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός δεν έχει 86 τίτλους αλλά 102».

Ωστόσο, τα μαθηματικά που χρησιμοποίησε ο παρουσιαστής για να καταλήξει στον αριθμό των 102 τίτλων δεν αποδείχθηκαν ακριβή, καθώς στην πρόσθεσή του συμπεριέλαβε διάφορες κατακτήσεις. Πέρα από τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα, τα σούπερ καπ και το Conference League, ο κ. Οικονόμου υπολόγισε ακόμη και τα «νταμπλ», γεγονός που οδήγησε σε έναν ανακριβή υπολογισμό του συνολικού αριθμού των κατακτήσεων του Ολυμπιακού.

Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας

Για την πλήρη αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και την ακριβή καταγραφή των επιτυχιών του Ολυμπιακού, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο σύλλογος έχει συνολικά 84 τίτλους. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει την πραγματική καταγραφή των επίσημων κατακτήσεων του Ολυμπιακού, παρέχοντας την τελική πληροφορία σχετικά με το θέμα που απασχόλησε τη συζήτηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta