Το Stock Center διοργανώνει bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με όφελος έως 2.000 ευρώ

Το Stock Center της Βελμάρ διοργανώνει το Back to School Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, μια ενέργεια που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με σημαντικό όφελος. Το bazaar θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από όφελος που φτάνει έως και τα 2.000 ευρώ κατά την αγορά του οχήματός τους.

Οι ημερομηνίες και το σημαντικό όφελος

Η ειδική αυτή ενέργεια του Stock Center της Βελμάρ έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει για πέντε ημέρες, ξεκινώντας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνοντας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος που μπορεί να φτάσει έως τις 2.000 ευρώ.

Η διοργάνωση του Back to School Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μετακίνησης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες. Το προσφερόμενο όφελος καθιστά την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος πιο προσιτή για τους ενδιαφερόμενους.

Πανελλαδική παρουσία με 15 σημεία πώλησης

Το bazaar θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 15 σημεία πώλησης του Stock Center, καλύπτοντας γεωγραφικά τις περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Αυτή η ευρεία κάλυψη επιτρέπει σε πολλούς καταναλωτές να επισκεφθούν τα καταστήματα και να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές.

Στην Αττική, τα σημεία πώλησης περιλαμβάνουν τον Άλιμο (Αρχαίου Θεάτρου 3, τηλ.: 210 9968224), την Αργυρούπολη (Λεωφ. Βουλιαγμένης 572, τηλ.: 210 9982850 και Καραϊσκάκη & Μεγ Αλεξάνδρου 7, τηλ.: 210 9982600), τον Γέρακα (Λ. Μαραθώνος 175, έξοδος 15 από Αττική Οδό, τηλ.: 210 6607000), τα Γλυκά Νερά (Λ. Λαυρίου 21, τηλ.: 211 10 66000), το Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 61, τηλ.: 210 6155800 και Λ. Κηφισίας 87, τηλ.: 210 6104826-30), τη Νέα Ερυθραία (18οχλμ Ε. Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γεφ. Βαρυμπόμπης, τηλ.: 211 1063081-2), την Παιανία (2ο χλμ Λεωφ. Μαρκόπουλου, τηλ.: 211 1026880, 211 1026881-3) και το Χαλάνδρι (Λ. Kηφισίας 352, τηλ.: 210 6198998 και Λ. Κηφισίας 292, τηλ.: 211 211 7070).

Στη Θεσσαλονίκη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα καταστήματα στη Μαρίνου Αντύπα 10 (τηλ.: 2310 475871) και στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Θέρμη (τηλ.: 2310 474174). Στην Κρήτη, τα σημεία πώλησης βρίσκονται στο Ηράκλειο (Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, τηλ.: 2810 305000) και στα Χανιά (Λ. Καραμανλή 78, τηλ.: 28210 24900).

Εγγυήσεις και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που διατίθενται από το Stock Center προσφέρονται με γνώμονα την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Για τον λόγο αυτό, συνοδεύονται από 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση. Επιπλέον, παρέχεται 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγοραστών.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στο bazaar είναι Ελληνικής Αγοράς, διασφαλίζοντας την προέλευσή τους. Παράλληλα, το Stock Center προσφέρει ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες και τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών για μετακίνηση. Αυτές οι επιλογές στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Ωράριο λειτουργίας και διαδικτυακή πρόσβαση

Κατά τη διάρκεια του Back to School Bazaar, τα καταστήματα του Stock Center θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Το Σάββατο, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν ή να βρουν το δικό τους μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πριν την επίσκεψη, το Stock Center διαθέτει ένα πλήρως ενημερωμένο website. Μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.stock-center.gr για να περιηγηθούν στις διαθέσιμες επιλογές και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta