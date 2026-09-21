Ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των ημερομηνιών καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων που αφορούν τον μήνα Οκτώβριο του 2026. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε δύο κύματα, με τους πρώτους δικαιούχους να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης από τα ΑΤΜ ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας. Η διαδικασία πληρωμής διατηρεί τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ των κατηγοριών των μισθωτών και των μη μισθωτών.

Οι επίσημες ανακοινώσεις του e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ, το πρόγραμμα πληρωμών για τις συντάξεις του Οκτωβρίου 2026 έχει οριστικοποιηθεί. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις ακριβείς ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις.

Η γνωστοποίηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πότε θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Ο διαχωρισμός των πληρωμών σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες αποτελεί πάγια τακτική του φορέα.

Η διάκριση μισθωτών και μη μισθωτών

Και για τον μήνα Οκτώβριο, η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιηθεί με βάση τον διαχωρισμό των δικαιούχων σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται συστηματικά από τον e-ΕΦΚΑ, διασφαλίζοντας μια οργανωμένη ροή στις πληρωμές.

Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός καθορίζει τις διαφορετικές ημερομηνίες κατά τις οποίες κάθε κατηγορία συνταξιούχων θα λάβει τα αναλογούντα ποσά. Οι λεπτομέρειες των ημερομηνιών έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια από τον φορέα.

Το πρώτο κύμα πληρωμών

Η πρώτη ομάδα συνταξιούχων αναμένεται να λάβει τις συντάξεις της την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η επίσημη ημερομηνία πίστωσης των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σηματοδοτώντας την έναρξη των καταβολών για τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, ακολουθώντας την καθιερωμένη διαδικασία του e-ΕΦΚΑ, τα χρήματα θα είναι προσβάσιμα νωρίτερα. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι της πρώτης πληρωμής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ποσά από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, μέσω των αυτόματων μηχανημάτων ανάληψης (ΑΤΜ) των τραπεζών.

Το δεύτερο κύμα καταβολών

Η δεύτερη πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς της δεύτερης ομάδας δικαιούχων, ολοκληρώνοντας έτσι την καταβολή των συντάξεων για τον συγκεκριμένο μήνα.

Όπως και στην περίπτωση της πρώτης πληρωμής, οι συνταξιούχοι που ανήκουν στο δεύτερο κύμα θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τα χρήματά τους νωρίτερα. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Διαθεσιμότητα ποσών στους λογαριασμούς

Η πάγια πρακτική του e-ΕΦΚΑ προβλέπει ότι τα ποσά των συντάξεων είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής. Αυτό επιτρέπει στους συνταξιούχους να διαχειριστούν πιο άμεσα τις οικονομικές τους ανάγκες.

Επομένως, οι δικαιούχοι της πρώτης πληρωμής θα βρουν τα χρήματα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ εκείνοι της δεύτερης πληρωμής από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Η έγκαιρη αυτή πρόσβαση διευκολύνει τους συνταξιούχους σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki