Η κατάρρευση των τουρκικών funds και το σκάνδαλο των 18,3 δισ. δολαρίων

Μια σοβαρή κρίση έχει ξεσπάσει στην τουρκική κεφαλαιαγορά, με την κατάρρευση επενδυτικών funds συνολικού ύψους περίπου 18,3 δισ. δολαρίων. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής επενδυτών, βύθιση στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και εκτεταμένες ποινικές έρευνες. Κορυφαία στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα έχουν συλληφθεί, ενώ οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε μαζική εκκαθάριση 131 funds.

Το ξέσπασμα της κρίσης και οι συνέπειες

Η κρίση στην τουρκική κεφαλαιαγορά εκδηλώθηκε με την αδυναμία πληρωμής των επενδυτών που είχαν τοποθετήσει τα χρήματά τους στα συγκεκριμένα funds. Αυτή η αδυναμία οδήγησε στην κατάρρευση εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, προκαλώντας ταυτόχρονα σημαντική βύθιση στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, με αποτέλεσμα την έναρξη ποινικών ερευνών. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις κορυφαίων στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Οι τουρκικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας σε μαζική εκκαθάριση 131 funds, των οποίων η συνολική αξία ανερχόταν σε περίπου 18,3 δισ. δολάρια.

Οι πρώτες ενδείξεις και ο πυρήνας του προβλήματος

Η υπόθεση δεν ξέσπασε ξαφνικά, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK), αλλά και αναλύσεις διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι πρώτες ενδείξεις προβληματικών πρακτικών είχαν κάνει την εμφάνισή τους μήνες πριν από την πλήρη κατάρρευση.

Στον πυρήνα αυτού του μεγάλου σκανδάλου βρίσκονται επενδυτικά funds τα οποία είχαν αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλες θέσεις σε μετοχές που χαρακτηρίζονταν από περιορισμένη ελεύθερη διασπορά και χαμηλή εμπορευσιμότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα funds αυτά είχαν άμεση σύνδεση με τις εταιρείες που είχαν εκδώσει τις συγκεκριμένες μετοχές.

Ο μηχανισμός της «χρυσοφόρας» φούσκας

Η βασική ιδέα λειτουργίας ενός επενδυτικού fund περιλαμβάνει τη συγκέντρωση χρημάτων από επενδυτές και την τοποθέτησή τους σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, ομόλογα ή καταθέσεις. Η αξία του fund καθορίζεται από την αξία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Στην περίπτωση της Τουρκίας, ορισμένα funds είχαν συγκεντρώσει πολύ μεγάλες θέσεις σε μετοχές με μικρό «free float». Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές κυκλοφορούσαν σχετικά λίγες μετοχές στην πραγματική αγορά. Όταν ένα fund αγοράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της περιορισμένης προσφοράς, ακόμη και σχετικά μικρές συναλλαγές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στην τιμή της μετοχής.

Αυτή η πρακτική δημιούργησε έναν μηχανισμό αυτοτροφοδότησης στην αγορά. Οι μαζικές αγορές μετοχών από τα funds οδηγούσαν σε αύξηση της τιμής τους. Η μεγαλύτερη τιμή των μετοχών ενίσχυε με τη σειρά της την αξία του χαρτοφυλακίου των funds, τα οποία παρουσίαζαν εντυπωσιακές αποδόσεις. Οι υψηλές αποδόσεις προσέλκυαν περισσότερους επενδυτές, οι οποίοι τοποθετούσαν τα χρήματά τους στα funds. Τα νέα κεφάλαια που συγκεντρώνονταν επέτρεπαν στα funds να πραγματοποιούν νέες αγορές μετοχών περιορισμένης προσφοράς, συνεχίζοντας έτσι τον κύκλο.

Η ανατροπή του μηχανισμού και η κρίση ρευστότητας

Ο φαινομενικά κερδοφόρος μηχανισμός άρχισε να αντιστρέφεται όταν οι επενδυτές ζήτησαν μαζικά να αναλάβουν πίσω τα χρήματά τους. Τότε, ο μηχανισμός αυτός «κλάταρε», καθώς τα funds αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.

Η κατάσταση αυτή μετατράπηκε γρήγορα σε μια ευρύτερη κρίση, καθώς η αδυναμία των funds να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επενδυτών αποκάλυψε την εύθραυστη φύση αυτών των επενδυτικών σχημάτων. Η αρχική μηχανή κερδοφορίας, η οποία είχε δημιουργηθεί μέσω της χειραγώγησης των τιμών των μετοχών, κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis