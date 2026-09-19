Η Αθήνα αναδεικνύεται σε «νέο Ντουμπάι» για δισεκατομμυριούχους και επενδυτικά κεφάλαια

Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι Sunday Times την παρουσιάζουν ως έναν ανερχόμενο προορισμό για δισεκατομμυριούχους, στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια. Το βρετανικό δημοσίευμα φτάνει στο σημείο να αναρωτηθεί εάν η ελληνική πρωτεύουσα εξελίσσεται στο «νέο Ντουμπάι», τονίζοντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία της χώρας.

Το Ελληνικό ως σύμβολο οικονομικής μεταμόρφωσης

Η βρετανική εφημερίδα αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Riviera Tower στο Ελληνικό. Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης, με ύψος 200 μέτρα και 50 ορόφους, κατασκευάζεται στη θέση του παλιού αεροδρομίου και παρουσιάζεται ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σύμβολα της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία.

Οι Sunday Times αντιπαραβάλλουν τη σημερινή εικόνα της χώρας με εκείνη της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Στέκονται ιδιαίτερα στη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, η οποία έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις και εύπορους φορολογούμενους.

Η έλευση του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα

Κεντρική θέση στο δημοσίευμα κατέχει η απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή κεφαλαίων, Κρις Ρόκος, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, εκτιμάται ότι κατέβαλε περίπου 330 εκατομμύρια λίρες σε φόρους το προηγούμενο έτος. Η περιουσία του υπολογίζεται από το Bloomberg σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα συνοδεύεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, από σχεδιασμό για τη δημιουργία γραφείου της Rokos Capital Management στην Αθήνα.

Διεθνή hedge funds στρέφονται στην Αθήνα

Η κίνηση του Κρις Ρόκος δεν είναι η μοναδική που έχει στρέψει το ενδιαφέρον προς την ελληνική πρωτεύουσα. Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds διεθνώς, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προετοιμάζει επίσης παρουσία στην Αθήνα.

Αυτές οι δύο κινήσεις έχουν ενισχύσει τη συζήτηση για το κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο. Το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών σχημάτων υπογραμμίζει τη δυναμική που αναπτύσσει η πόλη στον διεθνή οικονομικό χάρτη.

Η κυβερνητική στρατηγική και τα φορολογικά κίνητρα

Οι Sunday Times αναφέρονται επίσης στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί το Λονδίνο μέσα στον μήνα. Ο ίδιος έχει περιγράψει τη στρατηγική της κυβέρνησης ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός σταθερού και ανταγωνιστικού πλαισίου.

Αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων και υψηλόβαθμων στελεχών. Οι πολιτικές προσέλκυσης επιχειρήσεων και εύπορων φορολογουμένων, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη δημοσιονομική πορεία της χώρας, αποτελούν βασικούς παράγοντες που, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, καθιστούν την Αθήνα έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις και κατοίκους υψηλού εισοδήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis