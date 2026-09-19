Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι, σύμφωνα με τους «Times»

Σε ένα άρθρο τους, οι «Times» αναφέρουν ότι η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα νέο Ντουμπάι, προσελκύοντας διεθνή hedge funds, διαχειριστές κεφαλαίων και δισεκατομμυριούχους. Η ελληνική πρωτεύουσα τοποθετείται σε τροχιά ανταγωνισμού με χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Ντουμπάι. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται κυρίως στο εμβληματικό έργο της αστικής αναγέννησης στο Ελληνικό και σε ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων.

Το όραμα της «νέας Αθήνας» και οι «Times»

Οι «Times» επισημαίνουν ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, καθιστώντας την Αθήνα έναν ελκυστικό προορισμό για μεγάλους επενδυτές. Το κείμενο του αφιερώματος των «Times», που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, υπογραμμίζει την ικανότητα της πόλης να προσελκύει διεθνή hedge funds, διαχειριστές κεφαλαίων και δισεκατομμυριούχους. Αυτοί οι επενδυτές προέρχονται από σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, αναζητώντας νέες ευκαιρίες.

Η Αθήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα, μπορεί να ανταγωνιστεί πλέον με πόλεις όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι. Η προσέλκυση αυτή βασίζεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, με το έργο του Ελληνικού να αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτής της μεταμόρφωσης.

Το έργο του Ελληνικού και ο «Riviera Tower»

Με αιχμή του δόρατος το εμβληματικό έργο της αστικής αναγέννησης στο Ελληνικό, η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποκτά νέα όψη. Ο επιβλητικός πύργος «Riviera Tower» δεσπόζει στην περιοχή, υψωνόμενος στα 200 μέτρα με 50 ορόφους, σε μία τεράστια έκταση στα νότια προάστια της Αθήνας. Στο σημείο αυτό, για έξι δεκαετίες μέχρι το 2001, βρισκόταν το παλιό αεροδρόμιο της πόλης.

Ο πύργος αποτελεί μέρος του παραθαλάσσιου έργου «Ελληνικό», το οποίο, όταν ολοκληρωθεί η τελική του φάση σε σχεδόν μία δεκαετία από τώρα, θα περιλαμβάνει 9.000 κατοικίες. Επιπλέον, θα διαθέτει ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, σχολεία και μία μαρίνα. Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να μετακομίσουν εκεί το επόμενο καλοκαίρι.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού και η μεταμόρφωση της Ελλάδας

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τα εγκαίνια του «The Ellinikon Sports Park», δήλωσε ότι «αυτό προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο μεγαλύτερο έργο αστικής αναγέννησης που υλοποιείται στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας τον θρίαμβο του αύριο επί του χθες». Πρόσθεσε επίσης ότι «γίνεται πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια περιορισμών και αδράνειας».

Όπως σημειώνουν οι «Times», το Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποτελεί σύμβολο της αξιοσημείωτης δεκαετούς μετάβασης της Ελλάδας. Από τον «άρρωστο της Ευρώπης» έχει μετατραπεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, με υγιές δημοσιονομικό πλεόνασμα και συνεχή μείωση του χρέους, έχει αλλάξει την εικόνα της στις διεθνείς αγορές.

Φορολογικά κίνητρα και η προσέλκυση επενδυτών

Η Ελλάδα προσελκύει διαχειριστές hedge funds και άλλους μεγάλους επενδυτές από τον χρηματοοικονομικό κόσμο, χάρη σε μια σειρά στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων. Παράλληλα, η «Golden Visa» και το σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο συμβάλλουν στην προσπάθεια της χώρας να μιμηθεί την επιτυχία πόλεων όπως το Μιλάνο ή ακόμα και το Ντουμπάι.

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις οποίες ο 55χρονος δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, που θεωρείται ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετακόμιζε στην Ελλάδα, αξιοποιήθηκαν από τους επικριτές της βρετανικής κυβέρνησης. Αυτό θεωρήθηκε ως μια ακόμη απόδειξη ότι η προσδοκία για περαιτέρω δυσκολίες στον προϋπολογισμό επιταχύνει την έξοδο των πλουσίων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit