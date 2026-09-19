Κινέζος επιχειρηματίας δημιούργησε σαλόνια «ξυσίματος» για την καταπολέμηση του στρες

Μια ασυνήθιστη επιχειρηματική ιδέα στην Κίνα έχει μετατραπεί σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, προσφέροντας στους κατοίκους των μεγάλων πόλεων έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης του στρες. Ο 32χρονος Τζανγκ Σιαοτσάο ίδρυσε σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν απαλά το σώμα, μια υπηρεσία που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφιλής. Η επιχείρησή του, η οποία ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Μάιο, αποφέρει ήδη χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα.

Η έμπνευση πίσω από την πρωτότυπη ιδέα

Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας γεννήθηκε στον Τζανγκ Σιαοτσάο όταν παρακολούθησε ένα σύντομο βίντεο στο διαδίκτυο. Το βίντεο έδειχνε μια σύζυγο να ξύνει την πλάτη του άνδρα της, και τα σχόλια των χρηστών αποκάλυψαν μια απροσδόκητη ζήτηση, με πολλούς να δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν για μια αντίστοιχη υπηρεσία.

Αυτή η παρατήρηση τον οδήγησε πίσω στα παιδικά του χρόνια, όταν ο ίδιος αποκοιμιόταν ενώ ο πατέρας του του έξυνε απαλά την πλάτη. Αυτή η προσωπική ανάμνηση και η διαπίστωση της ανάγκης στην αγορά τον ώθησαν να μετατρέψει το «ξύσιμο» σε εμπορική υπηρεσία, κάνοντας την παιδική του εμπειρία επάγγελμα.

Από τις αποτυχημένες προσπάθειες στην επιχειρηματική επιτυχία

Πριν από την επιτυχία των σαλονιών «ξυσίματος», η επαγγελματική πορεία του Τζανγκ Σιαοτσάο δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Μετά την αποφοίτησή του από ένα ελάχιστα γνωστό πανεπιστήμιο, είχε αλλάξει επτά δουλειές μέσα σε έναν χρόνο, ενώ είχε ιδρύσει και δύο επιχειρήσεις οι οποίες απέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τις προηγούμενες αποτυχίες, ο Τζανγκ δεν δίστασε να ρισκάρει για άλλη μια φορά.

Η απόφασή του να επενδύσει σε αυτή την πρωτότυπη ιδέα τον δικαίωσε γρήγορα. Το πρώτο του κατάστημα άνοιξε στην περιοχή Μπάο της πόλης Σεντζέν και σύντομα ακολούθησε και ένα δεύτερο. Σήμερα, τα δύο σαλόνια αποφέρουν συνολικά περίπου 100.000 γουάν τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 15.000 δολάρια.

Η διαδικασία και το κόστος της υπηρεσίας

Η διαδικασία που προσφέρεται στα σαλόνια του Τζανγκ Σιαοτσάο είναι απλή και στοχεύει στην απόλυτη χαλάρωση. Οι πελάτες ξαπλώνουν άνετα, ενώ το προσωπικό, φορώντας ειδικά μυτερά πλαστικά νύχια, ξύνει απαλά διάφορα σημεία του σώματός τους. Ο ίδιος ο Τζανγκ δηλώνει ότι χρειάστηκε να ερευνήσει και να εφεύρει τεχνικές ξυσίματος από την αρχή, καθώς δεν υπήρχε κάποια παρόμοια υπηρεσία για να εμπνευστεί.

Η χρέωση για μία ώρα υπηρεσίας ανέρχεται σε 300 γουάν, δηλαδή περίπου 41 δολάρια. Ο 32χρονος επιχειρηματίας επισημαίνει ότι η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν ανακούφιση από το στρες και επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους χαλάρωσης.

Υψηλή ζήτηση και σχέδια για πανελλαδική επέκταση

Ο Τζανγκ Σιαοτσάο ανέφερε στην εφημερίδα Sinchew Daily ότι οι άνθρωποι που ζουν στις μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν γενικά υψηλά επίπεδα άγχους, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση για αυτού του είδους την υπηρεσία. Πολλοί πελάτες έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους, δηλώνοντας ότι το «ξύσιμο» είναι πιο χαλαρωτικό από ένα μασάζ, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει αποκτήσει ήδη πολλούς τακτικούς θαμώνες.

Παρότι η επιχείρηση ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Μάιο, ο Τζανγκ δηλώνει ότι είναι ήδη κερδοφόρα και έχει φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον. Στοχεύει στην επέκταση σε όλη τη χώρα, με τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων. Παράλληλα, επιδιώκει την αναγνώριση του «ξυσίματος» ως επίσημου επαγγέλματος, ενισχύοντας έτσι τη νομιμότητα και την αποδοχή της πρωτοποριακής του ιδέας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta