Μετατίθεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας για την 1η Ιουλίου 2027

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της μετάθεσης της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Η έναρξη ισχύος του μέτρου, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, μετατίθεται πλέον για την 1η Ιουλίου 2027. Η απόφαση αυτή δίνει παράταση σχεδόν ενός έτους σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η υποχρέωση για την καταβολή των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζών, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2026, μετατίθεται επίσημα για την 1η Ιουλίου 2027. Η απόφαση αυτή, με αριθμό Α. 1187/2026, φέρει την υπογραφή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, που προβλέπει την υποχρέωση των ενοικιαστών να καταβάλουν τα ενοίκια σε τραπεζικό λογαριασμό, είχε αρχικά προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί νωρίτερα, αλλά η Αρχή έκρινε αναγκαία την παροχή επιπλέον χρόνου. Η παράταση αυτή έρχεται να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο πληρωμών για όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι λόγοι της παράτασης

Η παράταση της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία για διάφορους λόγους, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την τεχνική προετοιμασία και την προσαρμογή των εμπλεκόμενων μερών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ολοκλήρωση του συστήματος διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό το σύστημα είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου και την εξασφάλιση της διαφάνειας στις συναλλαγές.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επιθυμεί να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος τόσο στους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και στους ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Η αλλαγή στον τρόπο πληρωμής απαιτεί ενημέρωση και ενδεχομένως αλλαγές στις συνήθειες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι σήμερα, καθιστώντας την παράταση απαραίτητη.

Η σύνδεση με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Το μέτρο της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Χωρίς την πλήρη ενεργοποίηση και λειτουργία του ΜΙΔΑ, το σύστημα πληρωμών δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Το Μητρώο αυτό αποτελεί τη βάση για την καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τις μισθώσεις.

Στο πλαίσιο του ΜΙΔΑ, θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων θα εισπράττονται τα ενοίκια. Αυτή η καταγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις των πληρωμών με αποτελεσματικό τρόπο. Εάν δεν καταγράφονται οι λογαριασμοί, η δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των συναλλαγών θα είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη, καθιστώντας το ΜΙΔΑ κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή του μέτρου.

Η θέση της ΠΟΜΙΔΑ και η δοθείσα παράταση

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026. Ωστόσο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) είχε ζητήσει τη νομοθετική παράταση της ισχύος του μέτρου. Το αίτημα της Ομοσπονδίας αφορούσε παράταση τουλάχιστον έξι μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ.

Με την απόφαση της ΑΑΔΕ, δίνεται ουσιαστικά μια μεγαλύτερη παράταση από αυτή που είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ, παρέχοντας έτσι επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία και την ομαλή ενσωμάτωση των νέων διαδικασιών τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές. Η παράταση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos