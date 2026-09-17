Μείωση έως 25% στον λογαριασμό ρεύματος με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Μια νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση και το net billing φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που τα νοικοκυριά μπορούν να παράγουν και να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θεσμοθετείται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, γνωστών ως plug-in φωτοβολταϊκά, σε μπαλκόνια, ταράτσες ή άλλα σημεία κτιρίων, επιτρέποντας τη σύνδεσή τους με την ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας.

Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους διαμερισμάτων, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν πρόσβαση σε δική τους στέγη ή δεν μπορούν να επενδύσουν σε μεγαλύτερα συμβατικά φωτοβολταϊκά συστήματα, να καλύψουν μέρος των καθημερινών τους αναγκών σε ρεύμα, μειώνοντας έτσι την ποσότητα ενέργειας που αγοράζεται από το δίκτυο.

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

Η βασική φιλοσοφία των plug-in φωτοβολταϊκών είναι απλή: όσο υπάρχει ηλιοφάνεια, η μικρή μονάδα παράγει ενέργεια η οποία καταναλώνεται άμεσα μέσα στο σπίτι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που αντλείται από το δίκτυο και, κατά συνέπεια, τον περιορισμό του κόστους στον λογαριασμό ρεύματος.

Πρόκειται για μια λύση που έχει ήδη υιοθετηθεί ευρέως σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πρακτική και οικονομικά προσιτή επιλογή για την ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών σε αστικά περιβάλλοντα.

Λειτουργία και όρια ισχύος των συστημάτων

Τα plug-in συστήματα χαρακτηρίζονται από τη μικρή τους ισχύ. Η υπουργική απόφαση καθορίζει ως ανώτατο όριο παραγωγής τα 800 Watt, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 Watt. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το όριο αφορά συνολικά κάθε ηλεκτρική παροχή.

Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων ανεξάρτητων μικρών συστημάτων στην ίδια κατοικία με σκοπό την υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ομοιόμορφη εφαρμογή και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Παράγοντες που επηρεάζουν την εξοικονόμηση

Η πραγματική οικονομία που μπορεί να επιτευχθεί από ένα νοικοκυριό μέσω της εγκατάστασης plug-in φωτοβολταϊκών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι ο προσανατολισμός του μπαλκονιού, οι ώρες κατά τις οποίες δέχεται απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και οι πιθανές σκιάσεις από γειτονικά κτίρια.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνεται το ρεύμα μέσα στην ημέρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Εκτιμήσεις από ανθρώπους της αγοράς αναφέρουν ότι η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ενός νοικοκυριού μπορεί να φτάσει έως και το 25%, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες και η κατανάλωση συμπίπτει σε σημαντικό βαθμό με τις ώρες παραγωγής ενέργειας. Ένα σπίτι με κύρια λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών την ημέρα μπορεί να αξιοποιήσει μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ενέργειας.

Νέο πλαίσιο για αυτόνομες μπαταρίες

Παράλληλα με τα plug-in φωτοβολταϊκά, η νέα ρύθμιση δημιουργεί για πρώτη φορά πλαίσιο και για την εγκατάσταση αυτόνομων μπαταριών. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις, ακόμη και αν δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Οι αυτόνομες μπαταρίες δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ρεύματος που αντλείται από το δίκτυο και αξιοποίησής του σε μεταγενέστερο χρόνο, προσφέροντας ευελιξία και περαιτέρω δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr