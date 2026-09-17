Revolut: Απαίτηση 3 εκατ. δολαρίων από χάκερς για μη πώληση προσωπικών δεδομένων

Ένα σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων στη Revolut έχει έρθει στο φως, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Χάκερς φέρονται να απειλούν τη βρετανική fintech ότι θα πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών της, εκτός εάν καταβληθούν λύτρα. Από την απάτη εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν 680 πελάτες της εταιρείας, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαρρεύσει.

Η απαίτηση των χάκερς και η απειλή

Οι χάκερς που βρίσκονται πίσω από την παραβίαση δεδομένων στη Revolut έχουν θέσει ένα τελεσίγραφο, απαιτώντας την καταβολή λύτρων ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απειλή τους είναι σαφής: εάν δεν καταβληθεί το ποσό εντός 24 ωρών, θα προχωρήσουν στην πώληση των εμπιστευτικών αρχείων των πελατών.

Η ομάδα, η οποία αυτοαποκαλείται «iamnotavillain», δημοσίευσε το συγκεκριμένο τελεσίγραφο στην ιστοσελίδα της το απόγευμα της Τετάρτης. Μαζί με την ανακοίνωση, υπήρχε και ένα ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης, υποδεικνύοντας την προθεσμία για την καταβολή των λύτρων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Revolut ανέφερε συγκεκριμένα την απαίτηση για «6.000 XMR / 3.000.000 δολάρια», προσθέτοντας ότι «διαφορετικά όλα τα δεδομένα θα πουληθούν και το αίμα θα είναι στα χέρια σας». Το XMR αναφέρεται στο κρυπτονόμισμα Monero, το οποίο είναι γνωστό για τη δυσκολία εντοπισμού των συναλλαγών του, καθιστώντας το δημοφιλές μεταξύ των χάκερς.

Ο τρόπος δράσης των δραστών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πίσω από τις απειλές φέρονται να βρίσκονται Ιταλοί χάκερς. Ο τρόπος με τον οποίο κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ήταν μέσω ενός παραβιασμένου λογαριασμού email της ιταλικής κυβέρνησης. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον λογαριασμό, εμφανίστηκαν ως κρατικοί αξιωματούχοι, υποβάλλοντας πλαστά αιτήματα για πρόσβαση σε στοιχεία πελατών.

Με αυτή την «εξελιγμένη εξωτερική απάτη πλαστοπροσωπίας», όπως την χαρακτήρισε εκπρόσωπος της Revolut, οι χάκερς κατάφεραν να αποκτήσουν δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να πάρουν διευθύνσεις κατοικίας, φωτογραφίες επαλήθευσης ταυτότητας, έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα σε bitcoin των πελατών.

Οι επιπτώσεις για τους πελάτες

Η παραβίαση των δεδομένων εκτιμάται ότι επηρέασε 680 πελάτες της Revolut. Η εταιρεία έχει ήδη επικοινωνήσει με αυτούς τους πελάτες, καθώς η αρχική της έρευνα έδειξε ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν διαρρεύσει ως αποτέλεσμα του περιστατικού. Η φύση των δεδομένων που εκλάπησαν, όπως διευθύνσεις κατοικίας και έγγραφα ταυτοποίησης, καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό για την ιδιωτικότητα των επηρεαζόμενων ατόμων.

Επιπλέον, η διαρροή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα σε bitcoin των πελατών αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που προστίθεται στην έκταση της παραβίασης. Η Revolut έχει αναλάβει την επικοινωνία με τους πελάτες αυτούς, παρέχοντας τους τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν και τις ενέργειες που έχουν γίνει.

Η απάντηση της Revolut

Εκπρόσωπος της Revolut δήλωσε ότι η εταιρεία εντόπισε πρόσφατα μια «εξελιγμένη εξωτερική απάτη πλαστοπροσωπίας». Αυτή η απάτη περιελάμβανε ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποίησε ένα νόμιμο domain ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να υποβάλει πλαστά αιτήματα παροχής πληροφοριών.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι μόλις εντόπισε το περιστατικό, προχώρησε άμεσα στο μπλοκάρισμα της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράλληλα, ενημέρωσε τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές για το συμβάν και επικοινώνησε με τους επηρεαζόμενους πελάτες. Η Revolut διαβεβαίωσε επίσης ότι τα συστήματα της εταιρείας και τα χρήματα των πελατών της δεν επηρεάστηκαν από την παραβίαση.

Με πληροφορίες από: Newsit