Η Τέρνα Ενεργειακή γίνεται το στρατηγικό κέντρο της Masdar για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη

Η Τέρνα Ενεργειακή εξελίσσεται σε κεντρικό επιχειρησιακό βραχίονα της Masdar για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Η ελληνική εταιρεία συγκεντρώνει πλέον την ευθύνη για το σύνολο των εν λειτουργία έργων του ομίλου του Άμπου Ντάμπι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτή την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί έναν σημαντικά αυξημένο περιφερειακό ρόλο για την Τέρνα Ενεργειακή, μετά την εξαγορά της από τη Masdar.

Ο νέος περιφερειακός ρόλος της Τέρνα Ενεργειακή

Η διαδικασία μεταφοράς του χαρτοφυλακίου των έργων πραγματοποιήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Αυτή η κίνηση αλλάζει ουσιαστικά τον χαρακτήρα και την αποστολή της Τέρνα Ενεργειακή μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τον όμιλο της Masdar.

Πλέον, η ελληνική εταιρεία δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μία μεγάλη επένδυση του ομίλου στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αποκτά έναν κεντρικό περιφερειακό ρόλο, ο οποίος περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την καθημερινή διαχείριση των δραστηριοτήτων της Masdar στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική της Masdar στην ευρωπαϊκή αγορά

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται ευρύτερα στη στρατηγική της Masdar, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο εδραιωμένης παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η απόκτηση της Τέρνα Ενεργειακή αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο, αναδεικνύοντας τη σημασία της.

Μέσω αυτής της εξαγοράς, ο όμιλος του Άμπου Ντάμπι εξασφάλισε μια έτοιμη και λειτουργική πλατφόρμα ανάπτυξης. Η πλατφόρμα αυτή συνοδεύεται από σημαντική τεχνογνωσία και μια ήδη εδραιωμένη παρουσία σε περισσότερες αγορές, προσφέροντας στη Masdar ένα ισχυρό εφαλτήριο για την επέκτασή της.

Επιχειρησιακή «ομπρέλα» για έργα στην Ανατολική Ευρώπη

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζεται σημαίνει ότι όλα τα έργα της Masdar, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, περνούν πλέον κάτω από την επιχειρησιακή «ομπρέλα» της Τέρνα Ενεργειακή. Αυτό συνεπάγεται ότι η διαχείριση και ο συντονισμός τους θα γίνεται από την ελληνική εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αναδιάρθρωσης, η Αθήνα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και στρατηγική σημασία στον ευρωπαϊκό χάρτη του αραβικού ενεργειακού ομίλου. Η ελληνική πρωτεύουσα καθίσταται πλέον ένα κέντρο λήψης αποφάσεων και επιχειρησιακού συντονισμού για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συνεχής ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα

Παράλληλα με τον νέο περιφερειακό της ρόλο, η Τέρνα Ενεργειακή συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη του δικού της χαρτοφυλακίου έργων στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Επιπλέον, η εταιρεία δίνει έμφαση και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα των δικτύων ΑΠΕ. Μια ιδιαίτερη θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Τέρνα Ενεργειακή εξακολουθεί να κατέχει το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Βάση για τη μελλοντική διείσδυση του ομίλου

Η επιλογή της Masdar να συγκεντρώσει στην Τέρνα Ενεργειακή τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και την ευθύνη για τα έργα της Ανατολικής Ευρώπης, υποδεικνύει την κατεύθυνση για την επόμενη ημέρα του ομίλου. Η ελληνική εταιρεία προορίζεται να λειτουργήσει ως μια κεντρική βάση για την περαιτέρω διείσδυση της Masdar στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ανατολική Ευρώπη αποτελεί μια αγορά όπου οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, η Τέρνα Ενεργειακή τοποθετείται στρατηγικά για να αξιοποιήσει αυτή την τάση και να συμβάλει στην ανάπτυξη του ομίλου σε ένα δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki