Η Amazon αυξάνει τις αμοιβές των εργαζομένων στα 20 δολάρια την ώρα

Η Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα την αύξηση της ελάχιστης ωριαίας αμοιβής για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε ένα δολάριο, ανεβάζοντας την ελάχιστη ωριαία αμοιβή στα 20 δολάρια. Παράλληλα με την αναπροσαρμογή των μισθών, ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud εισάγει και ένα νέο πρόγραμμα παροχών, το «Day 1 Financial», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των τραπεζικών υπηρεσιών για τους υπαλλήλους της.

Αυξήσεις στις ωριαίες αποδοχές

Η Amazon, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παίκτες στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών cloud, προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις αμοιβές των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία γνωστοποίησε την απόφασή της να αυξήσει την ελάχιστη ωριαία αμοιβή για τους υπαλλήλους της που εργάζονται με πλήρη απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εν λόγω αύξηση ανέρχεται σε ένα δολάριο ανά ώρα, διαμορφώνοντας έτσι τη νέα ελάχιστη ωριαία αμοιβή στα 20 δολάρια. Αυτή η αναπροσαρμογή των μισθών αποτελεί ένα μέτρο που επηρεάζει άμεσα τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε θέσεις πλήρους ωραρίου εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Νέες παροχές και συνολική αμοιβή

Οι ανακοινώσεις της Amazon δεν περιορίστηκαν μόνο στην αύξηση των ωριαίων αποδοχών, αλλά επεκτάθηκαν και στην εισαγωγή μιας νέας παροχής για το προσωπικό της. Το νέο αυτό πρόγραμμα φέρει την ονομασία «Day 1 Financial» και σχεδιάστηκε για να προσφέρει επιπλέον οφέλη στους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, το «Day 1 Financial» παρέχει τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος. Η πρόσβαση αυτή θα είναι εφ’ όρου ζωής και θα υλοποιείται μέσω της First Tech Federal Credit Union, προσφέροντας μια σημαντική διευκόλυνση στις οικονομικές τους συναλλαγές.

Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του συνολικού πακέτου παροχών που προσφέρει, η μέση συνολική αμοιβή για τους εργαζόμενους της θα υπερβαίνει πλέον τα 32 δολάρια ανά ώρα. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τόσο την ωριαία αμοιβή όσο και την εκτιμώμενη αξία των πρόσθετων οφελών.

Υφιστάμενα οφέλη για τους εργαζόμενους

Πέραν των νέων ανακοινώσεων, η Amazon διατηρεί και προσφέρει ήδη μια σειρά από σημαντικά οφέλη στους εργαζομένους της. Αυτές οι παροχές συμπληρώνουν τις χρηματικές αποδοχές και συμβάλλουν στη συνολική αξία της εργασίας στην εταιρεία.

Μεταξύ των υφιστάμενων παροχών περιλαμβάνεται η κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, η οποία διατίθεται στους υπαλλήλους με ένα ιδιαίτερα χαμηλό εβδομαδιαίο κόστος, μόλις 5 δολάρια. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι της Amazon απολαμβάνουν δωρεάν συνδρομή στην υπηρεσία Prime, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας.

Τέλος, η Amazon επενδύει στην ανάπτυξη του προσωπικού της, παρέχοντας προπληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες, ενισχύοντας την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συγκριτικά στοιχεία με τον ανταγωνισμό

Η απόφαση της Amazon για αύξηση των μισθών έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθορίσει τα δικά τους επίπεδα ωριαίων αμοιβών. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν ένα συγκριτικό πλαίσιο για την αγορά εργασίας στον τομέα των μεγάλων λιανοπωλητών.

Συγκεκριμένα, η Walmart, ένας άλλος κολοσσός του λιανικού εμπορίου, προσφέρει ωριαία αμοιβή για τους εργαζόμενους της στις ΗΠΑ που ξεκινά από τα 14 δολάρια. Αντίστοιχα, η Target, μια επίσης μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων, παρέχει έναν ελάχιστο ωριαίο μισθό ύψους 15 δολαρίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους επίσημους ιστότοπούς τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Costco, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο, είχε ήδη προχωρήσει σε ανάλογες κινήσεις. Πέρυσι, η Costco αύξησε τον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου, φτάνοντας τα 20 δολάρια την ώρα, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή της, τοποθετώντας την σε παρόμοιο επίπεδο με την τρέχουσα ανακοίνωση της Amazon για την ελάχιστη ωριαία αμοιβή.

Με πληροφορίες από: Newsit