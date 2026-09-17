Η Performance Technologies με ανεκτέλεστο 41,9 εκατ. ευρώ και επέκταση σε νέους τομείς

Με ένα ανεκτέλεστο έργων που έχει φτάσει τα 41,9 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένη κερδοφορία, η Performance Technologies συνεχίζει την πορεία της στο δεύτερο μισό του 2026. Η εισηγμένη εταιρεία θέτει πλέον νέους στόχους, εστιάζοντας σε νέους κλάδους, την ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό και την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς των δεδομένων (Data) και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ισχυρή πορεία και αυξημένη κερδοφορία

Η εταιρεία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους με αξιοσημείωτη αύξηση 36,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA της. Το ύψος του ανεκτέλεστου έργων, που ανέρχεται στα 41,9 εκατομμύρια ευρώ, προσφέρει σημαντική ορατότητα για την πορεία των εσόδων της Performance Technologies κατά τους επόμενους μήνες. Αυτή η δυναμική αποτελεί τη βάση για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης που σχεδιάζει η διοίκηση.

Στρατηγικοί άξονες για το μέλλον

Η διοίκηση της Performance Technologies έχει χαράξει ένα σαφές σχέδιο για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, επιδιώκοντας μεγαλύτερη παρουσία εκτός Ελλάδας. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες κάθετες αγορές, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών και των πελατών της.

Τέλος, ο τρίτος στρατηγικός πυλώνας είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με στόχο την παροχή πιο εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων στους πελάτες της. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να ενδυναμώσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων.

Επέκταση σε διεθνείς αγορές και νέους κλάδους

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης, η Κύπρος αποτελεί μία από τις αγορές στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την Performance Technologies. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει ενεργά την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς της και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Εκτός από τη γεωγραφική επέκταση, η εταιρεία στρέφεται και σε νέους κλάδους.

Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι το hospitality, όπου η Performance Technologies διαβλέπει νέα περιθώρια ανάπτυξης και ευκαιρίες για την παροχή εξειδικευμένων λύσεων. Ταυτόχρονα, τα managed services αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού, καθώς οι επιχειρήσεις δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για εξωτερικούς συνεργάτες στη διαχείριση κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.

Επένδυση σε δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη

Οι τομείς των Data και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ανεβαίνουν όλο και ψηλότερα στην ατζέντα της Performance Technologies. Η αυξανόμενη ζήτηση για έργα που αφορούν τη διαχείριση δεδομένων και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα πεδία δραστηριότητας για τις εταιρείες πληροφορικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές καθώς οι μεγάλοι οργανισμοί προχωρούν από πιλοτικά προγράμματα σε πραγματικές εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών.

Πρόγραμμα ιδίων μετοχών και μελλοντικές κινήσεις

Η Performance Technologies δεν αποκλείει, επίσης, την αξιοποίηση ευκαιριών στρατηγικής ανάπτυξης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινήσεων που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την επέκτασή της. Παράλληλα, η εισηγμένη εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Στις 15 Σεπτεμβρίου, απέκτησε 2.300 μετοχές με μέση τιμή 10,04 ευρώ.

Μετά την τελευταία αυτή κίνηση, η εταιρεία κατέχει συνολικά 132.350 ίδιες μετοχές, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 0,917% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με ένα ισχυρό ανεκτέλεστο και αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, το βάρος μεταφέρεται τώρα στην ταχύτητα με την οποία η εταιρεία θα μπορέσει να μετατρέψει τις νέες αγορές και την τεχνητή νοημοσύνη σε πρόσθετα έσοδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki