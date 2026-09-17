Η Zakcret με αυξημένα κέρδη 192% και επέκταση σε Ελλάδα και Κύπρο

Με σημαντική αύξηση κερδοφορίας, επέκταση του δικτύου και νέες επενδύσεις σε υποδομές έκλεισε το 2025 για την ελληνική εταιρεία Zakcret. Η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά αθλητικών ειδών, διευρύνοντας την παρουσία της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην Κύπρο.

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας για το 2025

Τα καθαρά κέρδη της Zakcret κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 192% κατά τη διάρκεια του 2025. Αυτή η σημαντική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από μια γενικότερη αύξηση των πωλήσεων, γεγονός που συνέβαλε στη διεύρυνση της συνολικής παρουσίας της εταιρείας στην αγορά.

Η αύξηση των κερδών κατά 192% παρέχει στη Zakcret μεγαλύτερο περιθώριο για τη χρηματοδότηση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να επενδύει ενεργά τόσο στην ανάπτυξη νέων καταστημάτων όσο και στην ενίσχυση των λειτουργικών υποδομών της, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη.

Επενδύσεις σε δίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η στρατηγική της Zakcret δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην προσθήδα νέων φυσικών σημείων πώλησης. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στις απαραίτητες υποδοχές που απαιτούνται για την αποτελεσματική υποστήριξη ενός ολοένα και μεγαλύτερου δικτύου καταστημάτων, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει αποκτήσει έναν καθοριστικό ρόλο στην αγορά αθλητικών ειδών τα τελευταία χρόνια. Η αξιοποίηση και η συνύπαρξη τόσο του φυσικού όσο και του ψηφιακού δικτύου αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Zakcret για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Διεύρυνση παρουσίας σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ανάπτυξη του ελληνικού brand Zakcret περιλαμβάνει τη συστηματική διεύρυνση της παρουσίας της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην Κύπρο. Η Κύπρος αναγνωρίζεται από την εταιρεία ως μια αγορά με σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στο μέλλον.

Η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει την κλίμακά της, εκμεταλλευόμενη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνύπαρξη του φυσικού και του ψηφιακού δικτύου της. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός στην αγορά αθλητικών ειδών είναι ιδιαίτερα έντονος και απαιτητικός.

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς αθλητικών ειδών

Η ανάπτυξη της Zakcret πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αγοράς όπου ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, πολυάριθμα ηλεκτρονικά καταστήματα και ισχυρά πολυεθνικά brands διεκδικούν συνεχώς μεγαλύτερα μερίδια από την καταναλωτική πίτα των αθλητικών ειδών.

Η καταναλωτική πίτα επηρεάζεται άμεσα από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, καθιστώντας τον ανταγωνισμό ακόμη πιο απαιτητικό και δυναμικό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Zakcret επιδιώκει να αυξήσει την κλίμακά της και να εδραιώσει τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών.

Ανακατατάξεις και στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον

Η περίπτωση της Zakcret παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των ευρύτερων ανακατατάξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά στο λιανεμπόριο αθλητικών ειδών. Η αγορά συγκεντρώνεται, με τους μεγάλους παίκτες να επεκτείνονται διαρκώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο να αυξάνει συνεχώς την πίεση στα παραδοσιακά δίκτυα πωλήσεων.

Για την ελληνική εταιρεία, επομένως, η επόμενη φάση δεν αφορά μόνο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και την επίτευξη της απαιτούμενης κλίμακας. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους. Τα αποτελέσματα του 2025 παρέχουν στην εταιρεία μια ισχυρότερη βάση για να επιχειρήσει με αυτοπεποίθηση το επόμενο στρατηγικό της βήμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki