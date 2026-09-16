Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση της Fed για αύξηση των επιτοκίων

Την έντονη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της. Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση «ατυχή», τονίζοντας ότι δεν βασίζεται σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία, παρά τις δημόσιες πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μείωση του κόστους δανεισμού. Η αύξηση, ύψους 25 μονάδων βάσης, διαμορφώνει τα επιτόκια στο εύρος του 3,75% έως 4%, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στη νομισματική πολιτική της χώρας.

Οι αντιδράσεις και οι πιέσεις από τον Λευκό Οίκο

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, εξέφρασε με σαφήνεια την επίσημη άποψη της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της Fed «μάλλον ατυχή». Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο κ. Ντεσάι υπογράμμισε ότι, κατά την άποψη της κυβέρνησης, η εν λόγω κίνηση για αύξηση των επιτοκίων δεν βασίζεται σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία, αμφισβητώντας έτσι την αιτιολόγηση της κεντρικής τράπεζας.

Αυτή η τοποθέτηση του Λευκού Οίκου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επανειλημμένες δημόσιες πιέσεις που ασκούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος είχε εκφράσει την προσδοκία του για χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μείωση των επιτοκίων, καθιστώντας εμφανή την έντονη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης για την πορεία που επέλεξε η Fed.

Η απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα αυτά να διαμορφωθούν στο εύρος του 3,75% με 4%. Αυτή η κίνηση αποτελεί την πρώτη αύξηση επιτοκίων που πραγματοποιεί η Fed από το καλοκαίρι του 2023, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία, καθώς τα επιτόκια της Fed αποτελούν τον βασικό δείκτη για τον καθορισμό του κόστους δανεισμού. Η αύξηση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της κεντρικής τράπεζας, υποδεικνύοντας μια κοινή στάση εντός του θεσμού.

Ομόφωνη απόφαση και ο ρόλος του Κέβιν Γουόρς

Η ομόφωνη απόφαση της Fed για την αύξηση των επιτοκίων είχε την πλήρη στήριξη του νέου επικεφαλής της, Κέβιν Γουόρς. Ο κ. Γουόρς είχε επιλεγεί για τη θέση του κεντρικού τραπεζίτη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη άνοιξη, μια επιλογή που είχε γίνει με συγκεκριμένες προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, η επιλογή του Κέβιν Γουόρς από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει με την προσδοκία ότι η νέα ηγεσία της κεντρικής τράπεζας θα κινούνταν προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκίων, ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες του προέδρου. Ωστόσο, η στήριξη του κ. Γουόρς στην αύξηση των επιτοκίων έρχεται σε αντίθεση με αυτή την αρχική προσδοκία του Αμερικανού προέδρου.

Προβλέψεις για τον πληθωρισμό και μελλοντικές κινήσεις

Παρά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων, η Fed εκτιμά ότι ενδέχεται να απαιτηθεί ακόμη μία αύξηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην ανάγκη για συνεχή καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει βασική ανησυχία για την κεντρική τράπεζα.

Ο Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τόνισε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε «υπερβολικά υψηλά» επίπεδα. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Fed να συνεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, αφήνοντας σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων για την αντιμετώπιση των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki