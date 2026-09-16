Η Fed αύξησε τα επιτόκια στο 4%: Πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε την Τετάρτη σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, μια κίνηση που ήταν ευρέως αναμενόμενη από τους αναλυτές της αγοράς. Η απόφαση αυτή ανεβάζει το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4%, από το προηγούμενο 3,50%-3,75%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων που πραγματοποιείται έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, με βασικό στόχο την ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού.

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC), η οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, ψήφισε ομόφωνα την αύξηση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων. Η αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες είναι η πρώτη από το 2023 και έρχεται να αντιστρέψει μια μείωση επιτοκίων που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει χώρα υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς. Σύμφωνα με αναφορές, η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιοπιστία του Γουόρς ως «μαχητή κατά του πληθωρισμού». Ωστόσο, ταυτόχρονα κινδυνεύει να τον φέρει στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό απαιτεί χαμηλότερα επιτόκια και έχει επικρίνει έντονα τον προκάτοχο του Γουόρς επειδή δεν κατάφερε να τα μειώσει.

Προβλέψεις για την πορεία των επιτοκίων

Οι τριμηνιαίες προβλέψεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed υποδηλώνουν ότι οι αξιωματούχοι εκτιμούν πως θα υπάρξει ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων εντός του τρέχοντος έτους. Μια σαφής πλειοψηφία των κορυφαίων αξιωματούχων της Fed, συγκεκριμένα 12 από τους 18, αναμένει αυτή την επιπλέον αύξηση των επιτοκίων.

Επιπροσθέτως, τέσσερις άλλοι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανό να δικαιολογηθούν ακόμη δύο αυξήσεις εντός του ίδιου έτους, υπογραμμίζοντας την προσοχή που δίνεται στην πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά κατά τη διάρκεια του 2027, προσφέροντας μια εικόνα σταθερότητας για το επόμενο διάστημα.

Η μάχη κατά του επίμονου πληθωρισμού

Η αύξηση των επιτοκίων έρχεται ως άμεση απάντηση στον επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει επίμονα πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για σχεδόν έξι χρόνια. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί, καθώς ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί εκ νέου φέτος. Αυτή η επιτάχυνση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην άνοδο των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναθεώρησαν ανοδικά τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις τους για την πορεία του πληθωρισμού, δείχνοντας την ανησυχία τους για την εξέλιξη του φαινομένου. Η ανακοίνωση της FOMC μετά τη συνεδρίαση ήταν σαφής: η σημερινή απόφαση νομισματικής πολιτικής θα στηρίξει μια πιο έγκαιρη επιστροφή στον στόχο της Επιτροπής για πληθωρισμό 2%, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και οικονομική ανθεκτικότητα

Στην ανακοίνωσή της, η FOMC σημείωσε ότι, παρότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, εν μέρει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι εγχώριες δαπάνες έχουν παραμείνει ανθεκτικές. Αυτή η ανθεκτικότητα της εγχώριας οικονομίας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση της κατάστασης.

Επίσης, υπογραμμίστηκαν οι «ισχυρές» επενδύσεις κεφαλαίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η Fed λαμβάνει υπόψη της αυτά τα δεδομένα κατά τη διαμόρφωση της νομισματικής της πολιτικής, προσπαθώντας να εξισορροπήσει τις προκλήσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων με την ανάγκη για σταθερότητα και ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis